Türkiye'den kritik destek! Ata Vatan'da kurulacak

Rektör Aydınlı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile Taşkent Devlet Hukuk Üniversitesinin Özbekistan'da ortaklaşa kurduğu ve geçen hafta açılışı yapılan Türk-Özbek Hukuk Araştırma Merkezine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Üniversitenin Özbekistan'la ilişkilerinin 2019'dan beri yoğun şekilde devam ettiğini anlatan Aydınlı, geçen hafta açılışı yapılan Türk-Özbek Hukuk Araştırma Merkezi ile bu ilişkinin taçlandırıldığını söyledi.

Özbekistan üniversiteleri ile de çok yakın işbirlikleri içinde olduklarına işaret eden Aydınlı, bunlardan en dikkati çekici olanının Semerkant, Bursa ve Ankara olmak üzere üç şehirde 17-26 Ekim 2022'de gerçekleştirilen "Sultan Yıldırım Bayezid ve Emir Timur Uluslararası Sempozyumu" olduğunu dile getirdi.

Çalıştayda iki Türk hakanının kendi dönemlerinde ortaya koydukları uluslararası ilişkiler, o dönemde yetişen bilim insanları ile dönemin sosyal ve ekonomik yapılarının ele alındığını aktaran Aydınlı, bu konuda çalışan hem Özbek hem Türk akademisyenleri bir araya getirerek önemli sonuçlara ulaştıklarını ifade etti.

- "ÖZBEKİSTAN'IN EN DİKKAT ÇEKİCİ REFORMU HUKUK"

Rektör Aydınlı, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'ın "Yeni Özbekistan" adı altında birçok alanda reform başlattığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu reformlardan da en dikkati çekeni hukuk reformu. Ben de bir hukukçu olduğum için özellikle Özbekistan Taşkent Devlet Hukuk Üniversitesi ile ilişkilerimizi yoğunlaştırmak üzere pek çok çalışmaya imza attık. Özellikle pandemi döneminde bu üniversite ile yapay zeka, siber güvenlik ve sosyal medya hukuku konularında toplantılar yaptık. Bu konularda da yayınlarımız da oldu. Bu işbirliğinin devamını getirerek Taşkent Hukuk Üniversitesi ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ortaklığında kurduğumuz Türk-Özbek Hukuk Araştırma Merkezinin açılışını da geçen hafta yaptık. Özbekistan'daki hukuk reformuna özellikle anayasa, bilişim sistemleri ve dezenformasyon hukuku alanlarında destek veriyoruz. Harvard'da bilişim ve yapay zeka hukuku analında ihtisaslaşmış bir öğretim üyemizi Özbekistan'a göndererek bu sürece katkı veriyoruz. Kurulan merkez aracılığıyla uluslararası hukuka yönelik de çalışmalar yapacağız."

- "ÖZBEK VE TÜRK İŞ ADAMLARINA DA HUKUK HİZMETİ VERECEĞİZ"

Özbekistan'a bilişim sistemleri, dezenformasyon hukuku ve anayasa hukuku üzerinde verilecek desteklere ilişkin Aydınlı, bu merkezin farklı işlevlerinin bulunduğunu anlattı.

Merkezin faaliyetlerinin en temelinde bir yüksek lisans programının başlatılmasının bulunduğunu dile getiren Aydınlı, "İlk adım olarak yapay zeka, siber güvenlik ve sosyal medya hukuku derslerinin yoğun olduğu yüksek lisans programını başlatmış bulunuyoruz. Bu dersler için akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz arasında bir değişim söz konusu olacak. Yüksek lisans programını bu şekilde devam ettirirken aynı zamanda Özbekistan'daki hukuk reformuna da ciddi destek veriyoruz, bunu da özellikle belirtmek istiyorum." diye konuştu.

Aydınlı, "Bazı hukuki ihtilaflar konusunda hem Özbek iş adamlarına hem Türk iş adamlarına ihtiyaç duydukları hukuk hizmetini de merkez olarak vereceğiz. Yani hem Türkiye Özbekistan arasındaki devletler arası ilişkiyi hem de üniversite ilişkisini üst üste örtüştürmek istiyoruz." dedi.

- "AKADEMİSYENLERİMİZ ALMANCA, İNGİLİZCE, FRANSIZCA ÇOK RAHAT DERS ANLATABİLİYOR"

Türk-Özbek Hukuk Araştırma Merkezinin ihtiyaç duyduğu akademisyenler konusunda da bilgiler veren Aydınlı, şunları kaydetti:

"Uluslararası tahkim, enerji ve uzay hukuku alanında eğitim alan genç akademisyenimiz, Amerika, Fransa, İngiltere ve Almanya'dan döndüler ve bu akademisyenlerimiz Almanca, İngilizce, Fransızca dillerinde çok rahat ders anlatabiliyor. Özbekistan'dan da özellikle hukuk fakültesinden akademisyenler ülkemizi ziyaret etti. Özbekistanlı akademisyenlerin de üniversitemizde ders vermelerini sağlayacağız. Merkezimizin, Özbekistan'daki hukuk reformlarını desteklemek, akademik değişim programlarını koordine etmek ve iki ülkenin hukuk sistemlerindeki benzerlik ve farklılıkları irdelemek, ayrıca çeşitli seminer ve projeler düzenlemek, Özbekistan'da yeni kurulan Bilişim Hukuku Fakültesine destek sağlamak gibi amaçları bulunuyor. Ayrıca merkezin ihtiyaç duyduğu enerji hukuku, uzay hukuku, uluslararası tahkim hukuku, bilişim hukuku gibi yeni hukuk alanlarını destekleyeceğiz."

- TÜRKİYE'DEN KRİTİK DESTEK! ATA VATAN'DA KURULACAK

İki ülke devlet başkanlarının iradesi ile Özbek-Türk Üniversitesi kurma çabalarına da değinen Aydınlı, Özbekistan'la ilişkileri çok yoğun bir üniversitenin rektörü olarak bu çabaların da içinde yer aldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve YÖK Başkanı Erol Özvar ile Özbekistan'ı ziyaret ettiklerini ifade eden Aydınlı, "Aslında Türk-Özbek Hukuk Araştırma Merkezi ile yeni kurulacak Özbek-Türk Üniversitesinin bir mikro modelini çalışıyoruz. Hukuk alanında elde edeceğimiz tecrübeyi kurulacak bu uluslararası üniversiteye de aktaracağız. Özbek-Türk Üniversitesinin ilkesel olarak Taşkent'te kurulması kararlaştırıldı. Süreç devam ediyor. Bizler akademisyenler olarak devlet başkanlarının kurdukları yapıya bilim, Ar-Ge ve üniversite iş birlikleri ile katkı vermek istiyoruz. " diye konuştu.

İbrahim Aydınlı, henüz çok yeni olmasına rağmen merkezde Rusya, Türkiye, Özbekistan ve Pakistan'dan 44 yüksek lisans öğrencisinin kaydının alındığını ve bu öğrencilerin eylül itibarıyla eğitimlerine başlayacaklarını belirtti.

Aydınlı, merkezin kurulmasında emeği geçen Özbekistan devlet yetkilileri ile Taşkent Devlet Hukuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İslambek Rustambekov'a teşekkür etti.