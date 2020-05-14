AA 14 Mayıs 2020 Perşembe 10:05 - Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 10:22

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi denklem dışında tutmak isteyenler oyun dışı kaldı. İş planımıza sadığız. Mümkün mertebe iş programına bağlı kalarak ilerleyeceğiz"

"İLK DERİN SONDAJIMIZI YAPMAYI PLANLIYORUZ"



"Hem Doğu Akdeniz'de hem de önümüzdeki temmuzdan itibaren Karadeniz'de de ilk defa kendi milli sondaj gemimiz Fatih'le ilk derin sondajımızı yapmayı planlıyoruz."

MİNİ YEKA



"Öyle tahmin ediyorum üçüncü çeyrekte bu yarışmaları tamamlamış oluruz."