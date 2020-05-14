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Ekonomi

Türkiye'den müthiş adım! 'Fatih'ten bir ilk

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi denklem dışında tutmak isteyenler oyun dışı kaldı.' dedi. Dönmez ayrıca 'Hem Doğu Akdeniz'de hem de önümüzdeki temmuzdan itibaren Karadeniz'de de ilk defa kendi milli sondaj gemimiz Fatih'le ilk derin sondajımızı yapmayı planlıyoruz.' açıklamasında bulundu.

AA14 Mayıs 2020 Perşembe 10:05 - Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 10:22
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi denklem dışında tutmak isteyenler oyun dışı kaldı. İş planımıza sadığız. Mümkün mertebe iş programına bağlı kalarak ilerleyeceğiz"

"İLK DERİN SONDAJIMIZI YAPMAYI PLANLIYORUZ"

"Hem Doğu Akdeniz'de hem de önümüzdeki temmuzdan itibaren Karadeniz'de de ilk defa kendi milli sondaj gemimiz Fatih'le ilk derin sondajımızı yapmayı planlıyoruz."

MİNİ YEKA

"Öyle tahmin ediyorum üçüncü çeyrekte bu yarışmaları tamamlamış oluruz."

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