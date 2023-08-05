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Ekonomi

Türkiye'den Polonya'ya teklif: Ankara önemli rol üstlenebilir

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ile Polonya arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesinde Ankara'nın önemli rol üstlenebileceğini belirterek, 'Polonya ile sağlık ve yaşlılara yönelik turizm konularında ilişkilerimizi geliştirebiliriz.' ifadesini kullandı.

AA5 Ağustos 2023 Cumartesi 14:25 - Güncelleme:
Türkiye'den Polonya'ya teklif: Ankara önemli rol üstlenebilir
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ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Rauf Alp Denktaş, Baran'ı makamında ziyaret etti.

Baran, Türkiye ile Polonya arasındaki ilişkilerin tarihsel gelişimine değinerek, iki ülke arasındaki yakınlığın ticari ilişkilere de yansıdığını vurguladı.

Türkiye'nin Polonya ile ticaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilk olarak konulan 10 milyar dolarlık hedefe hemen hemen ulaşıldığını belirten Baran, 2022'de 5,4 milyar doları Türkiye'nin ihracatı olmak üzere toplam 9,7 milyar dolarlık dış ticaret gerçekleştirildiğini bildirdi.

Baran, Polonya ile Türkiye'nin karşılıklı yatırımlarının hemen her sektörde geliştiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Polonya'daki metro, havalimanı, lojistik merkezler, otoyol gibi büyük projelere Türk şirketleri ilgi gösteriyor. Büyük bölümü hazır giyim sektöründe olmak üzere Polonya'da 150'yi aşkın Türk firması faaliyet gösteriyor. Türkiye ile Polonya'nın ekonomik ilişkilerinin gelişmesinde Ankara önemli rol üstlenebilir. Ankara ekonomisinde savunma sanayi önemli bir yer alıyor. Polonya ile bu alanda da ticaretimiz gelişti. Ankara termal tesisleri ve son teknolojiyle donatılmış hastaneleri ile sağlık turizminde önemli bir şehir. Polonya ile sağlık ve yaşlılara yönelik turizm konularında ilişkilerimizi geliştirebiliriz."

Denktaş da Türkiye ile Polonya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için yapılabilecekler konusunu gündeme getirdi.

Ekonomik ilişkilerin siyasi ilişkilerin bir parçası olduğuna dikkati çeken Denktaş, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Polonya dış ticaret hacmi için ikinci bir hedef olarak 15 milyar doları koymuştu. Bu hedefe ulaşmak için çalışacağız." değerlendirmesini yaptı.

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