Türkiye'den tarihi doğal gaz hamlesi! 32 yıl önce açıldı: Ülkenin yüzde 25 ihtiyacını karşılayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Avrupa'nın en büyük doğal gaz depolama tesisi Silivri Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisi hakkında 24 TV'ye özel açıklamalarda bulundu.

Türkiye, Avrupa'nın en büyük doğalgaz depolama tesisine kavuştu. Peki, tesisin Türkiye'ye katkıları neler olacak? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez 24 TV'ye değerlendirdi.

TÜRKİYE'NİN TARİHİ DOĞAL GAZ HAMLESİ

Türkiye'nin alanına Avrupa'daki en büyük doğal gaz tesisine yönelik Bakan Dönmez, "Bu mutlu günümüzde sizin de burada olmanızdan mutluk duyuyuz. Sizin de açılışta ifade ettiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle buradaki doğal gaz yeraltı depo kapasitesini 2,8 milyar metreküpten 4,6 milyar metreküpe ulaştırmış olduk. Burada tesisin yüzde 50'den fazla artış sağladık. Bu tesisi 3 yıldır devam eden bir proje. Kolay bir proje değil karada yapmıyoruz. Şu anda tesislerimiz arkada gözükse de kompresörlerimiz kontrol odlarımız bulunuyor. Ama denizden 3 kilometre açıkta 2 tane platformla yaptık biz bunu. Here platformdan 9 tane yönlendirilmiş sondajla bin 200 veya bin 600 metre aralığında sondajlar yaptık. Böylece rezervin her noktasına her noktasına erişmiş olduk. Burası 1990'lı yıllarda üretim sahasıydı. Eğer üretim sahasını başından uygun planlarsanız, sonrasında depolama olarak ta kullanabiliyorsunuz. Dünyada buna benzer projeler var. Zor olan tarafı bunun denizde yapılıyor olması." ifadelerini kullandı.

DOĞAL GAZ DEPOMLA KAPASİTESİ 75 MİLYON METREKÜP

Denizlerdeki doğal gaz yeraltı depoları hakkında bilgi veren Bakan Dönmez, "Bu tesis Avrupa'nın birincisi dünyanın ise sayılı projelerinden birisidir. Bir diğer özelliği ise günlük 28 milyon metreküpe kadar olan geri üretim kapasitesini bu çalışmayla birlikte günlük 75 milyon metreküpe kadar çıkardık. Bu yönüyle baktığımızda soğuk kış günlerinde, talebin arttığı günlerde neredeyse ülke ihtiyacının yüzde 25'ini sadece buradan karşılayabileceğiz. Bu vesileyle ülkemizdeki doğal gazdaki arz ve talebi sağlamış olduk." dedi.

Tesisteki bakım, onarım arızalara yönelik çalışmaları dile getiren Bakan Dönmez , "Hatlarda büyük bir problem olması durumunda buradan müdahale edebileceğiz. Bir diğer önemli tarafı da hiç şüphesiz, özellikle son günlerde tartıştığımız Türkiye'nin bu bölgede Trakya'da ticaret ve dağıtım merkezi projesi açısından da büyük önem arz ediyor. Yazın örneğin depoya uygun gaz bulduğunuzda atabilirsin, kışın tekrar geri çekebilirsiniz. Bu esnekliği de bize sağlamış olacak." şeklinde konuştu.

"CİDDİ PROJELERE İMZA ATIYORUZ"

24 TV muhabirinin "Türkiye enerji yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu çalışmalar hakkında ne söylemek istersiniz?" sorusunu cevaplayan Dönmez, "Özellikle son yıllarda yerli ve milli teknolojiyi kullanma noktasında ve enerji alanında ciddi projelere imza atıyoruz. Petrol ve doğal gaz endüstrisi aslında 100-150 yıllık bir geçmişe sahip. Ülkemiz maalesef bu kaynaklar açısında çok zengin bir ülke değil. Buna bağlı olarak ta teknoloji geliştirmekte biraz geri kalmış. Fakat son yıllardaki bu hamlelerimizle birlikte teknolojinin artık en uç örneklerini kullanır buraya transfer eder hatta burada yerlileştirerek üretir hale geldik. Buradaki ekipmanları artık Türkiye'de sağlıyoruz." dedi.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin karadaki sondaj kulesi hakkında yaptığı açıklamayı hatırlatan Bakan Dönmez, "Yine mesela geçenlerde ifade etmiştim. Buradaki sondaj kulemizde artık yeri hale gelmiş oldu. Bu ve benzeri tecrübelerle Türk insanı bir kapasite bir kabiliyet geliştirmiş oldu. Genç insanlarımız ve genç mühendislerimiz burada eğitiliyorlar, tecrübe kazanıyorlar. Bu hem ülkedeki benzeri faaliyetlerde bir avantaj sağlayacak hem de yeri geldiğinde yurt dışında da benzer servisler ile hizmetleri verebiliyor olacağız. Bu işi kamu şirketleri ve bu işi üstelen özel şirketler vasıtasıyla yürüteceğiz. Bu da Türkiye açısından önemli bir referans olacak." Şeklinde konuşmasını tamamladı.