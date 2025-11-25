İSTANBUL 16°C / 10°C
Ekonomi

Türkiye–İsviçre yeni döneme hazır: Kritik ziyaret ile ticaret diplomasisi hız kazandı

Türkiye ve İsviçre diplomatik ilişkilerinin 100. yılını kutlarken, iki ülke arasındaki ticaret diplomasisi yeni bir ivme kazandı. İsviçre Başkan Yardımcısı Guy Parmelin'in Ankara ziyareti, yatırımlar, altyapı projeleri ve teknoloji iş birliklerini gündeme taşıdı.

AA25 Kasım 2025 Salı 20:23 - Güncelleme:
Türkiye–İsviçre yeni döneme hazır: Kritik ziyaret ile ticaret diplomasisi hız kazandı
Ziyaret, Cenevre merkezli Le Monde Économique dergisinde yayımlanan geniş kapsamlı bir makaleyle de uluslararası kamuoyuna duyuruldu.

ANKARA'DA ÜST DÜZEY TEMASLAR

Guy Parmelin, Ankara'da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile bir araya geldi.

Görüşmelerde şu başlıklar öne çıktı:

* Karşılıklı ticaret hacminin artırılması,

* Yeni yatırım alanları oluşturulması,

* Üçüncü ülkelerde ortak projeler geliştirilmesi.

Parmelin, Türkiye'nin Avrupa ile Asya arasındaki stratejik konumunun, güçlü iş gücü ve kaynaklarının İsviçre açısından "yüksek değer taşıdığını" vurguladı. Önümüzdeki 10 yılın iki ülke arasında "yeni bir olgunluk ve çeşitlilik dönemi" olacağını belirtti.

İsviçre delegasyonu, Türkiye'de siyasi iradenin ekonomik istikrar ve büyüme yönünde güçlü bir kararlılık ortaya koyduğunu ifade etti; Türk startup ekosisteminin dinamizmini ise "etkileyici" olarak değerlendirdi.

TÜRKİYE–İSVİÇRE EKONOMİ FORUMU: SÜRDÜRÜLEBİLİR YAPILAR VE ALTYAPILAR ÖN PLANDA

İki ülke arasındaki ilişkilerin 100. yılına özel düzenlenen 19. Türkiye–İsviçre Ekonomi Forumu'nun ana teması sürdürülebilir inşaat ve altyapı oldu.

Forumda yapılan değerlendirmelerde:

* Büyük ölçekli altyapı projelerinde Türkiye-İsviçre iş birliğinin güçlü avantajlar sağlayabileceği,

* Türkiye'nin yalnızca yakın coğrafyada değil Afrika'da da aktif bir aktör olduğu,

* Türk firmalarının büyük projeler konusundaki uzmanlığının öne çıktığı ifade edildi.

Forum kapsamında Swiss Export Risk Insurance (SERV) ile Türk Eximbank arasında Mutabakat Muhtırası (MOU) imzalandı. Ayrıca ilaç ve sağlık teknolojileri alanlarında ortak çalışma grubu kurulmasına karar verildi.

TİCARİ İLİŞKİLERDE REKOR SEVİYELER

Güncellenmiş Serbest Ticaret Anlaşması'nın da etkisiyle Türkiye–İsviçre ticareti hızla büyümeye devam ediyor.

* 2025'in ilk 9 ayında ticaret hacmi 12 milyar dolara ulaştı ve şimdiden 2024 toplamını yakaladı.

* Türkiye'de faaliyet gösteren İsviçre yatırımlarının toplamı: 10,84 milyar dolar.

* Türkiye'nin İsviçre'deki yatırımları: 1 milyar dolar civarında.

* Türkiye'de 350'den fazla İsviçreli şirket faaliyet gösteriyor.

* İsviçre, 2024 yılında Türkiye'nin en fazla yatırım yapan 6. ülkesi oldu.

Konfederasyon Başkanı Karin Keller-Sutter de uluslararası basına yaptığı açıklamada iki ülke arasındaki temasların yoğunluğuna vurgu yaparak, güçlü ticari ilişkilerin yanı sıra İsviçre'deki büyük Türk diasporasının önem altını çizdi.

TİCARET DİPLOMASİSİNDE YENİ BİR AŞAMA

Guy Parmelin'in Ankara ziyareti ve yapılan üst düzey temaslar, iki ülkenin ekonomik ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

Jeopolitik kırılganlıkların arttığı bir dönemde Türkiye–İsviçre ilişkilerinin güçlenmesi, iki ülkenin ticari diplomasiye hız verdiğini gösteriyor. Önümüzdeki dönemde karşılıklı ticaret, yatırımlar ve teknoloji iş birliklerinin daha yakından takip edilmesi bekleniyor.

