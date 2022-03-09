Yeni Şafak 9 Mart 2022 Çarşamba 08:00 - Güncelleme: 9 Mart 2022 Çarşamba 08:00

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, denizlerde hidrokarbon aramalarında kullanılacak dördüncü sondaj gemisinin Türkiye'ye doğru yola çıktığını açıkladı. Dönmez, önceki gece Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni geminin heyecanla beklendiğini belirtti.

Dönmez, "Dört bir tarafı denizlerle çevrili ülkemize dört başı mamur bir sondaj filosu kazandırmak için işimize dört elle sarıldık. Şimdi dört gözle Türkiye'ye doğru yola çıkan dördüncü sondaj gemimizi bekliyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

238 METRE UZUNLUĞUNDA

Yeni Şafak'ın haberine göre, Son teknoloji ürünü gemiye 'Alparslan' adının verilmesi bekleniyor. Yedinci nesil üstün teknolojilerle donatılmış yeni sondaj gemisi 238 metre uzunluğunda, 42 metre genişliğinde ve 68 bin groston ağırlığında. Maksimum 12 bin 200 metre derinliğe kadar inebilecek yeni nesil sondaj gemisi, 3 bin 600 metre derinliğe kadar işlem yapabilecek. Kule yüksekliği ise 104 metre. 200 kişilik mürettebat kapasitesiyle sondaj çalışmalarını yürütecek personelleri taşıyacak gemi, en son teknolojiyle donatıldı.

7. NESİL ÜSTÜN TEKNOLOJİ

7. nesil üstün teknolojilerle donatılan gemide aktif konumlandırma sistemi bulunuyor. Buna ek olarak çift kulesi ve 2 adet güvenli 7 ram BOP sistemi de geminin dikkat çeken özellikleri arasında. MDP sistemi ile donatılan geminin her iki kulesinde de dalga sönümleme amaçlı sistemi bulunuyor. Yeni nesil üstün özellikleriyle dikkat çeken sondaj gemisi, Karadeniz gazını 2023'e yetiştirmek için katkı sağlayacak.

YOLCULUĞU İKİ AY SÜRECEK

Güney Kore'den yola çıkan dördüncü geminin 2 ay içerisinde Türkiye'ye ulaşması bekleniyor. Türkiye'nin Akdeniz ve Karadeniz'deki sondaj faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor. Hali hazırda 3 derin deniz sondaj gemisi ve 2 sismik araştırma gemisiyle çalışmalarına devam ediyor.