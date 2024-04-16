Türkiye'nin ambargosu İsrail'in dengesini alt üst etti: Üretim hatlarına sahip değiliz

Türkiye çimento, inşaat demiri ve bakır kabloların da yer aldığı 54 ürünün ihracatında kısıtlamaya giderek İsrail'e ekonomik yaptırım uygulayan ilk ülke oldu.



İsrail'e yönelik getirilen ihracat yasağındaki ürünler özenle seçildi. Bu kapsamda İsrail açısından büyük önem taşıyan ve tedarikinin büyük bir kısmını Türkiye'den yaptığı ürünler teker teker seçilerek listeye eklendi.

Türkiye'nin İsrail'e karşı 54 üründe ihracat kısıtlaması kararı İsrailli iş adamlarını panikletti.



"ÜRETİM HATLARINA SAHİP DEĞİLİZ"



Türkiye'nin yaptırımlarının İsrail ekonomisinde özellikle ana etkisinin inşaat sektöründe hissedileceğini söyleyen İsrail İmalatçılar Birliği Başkanı Dr. Ron Tomer, "Türkiye, inşaat da dahil olmak üzere İsrail'deki pek çok sanayinin giderek daha büyük parçalarını aldı. İsrail, Türkiye'nin kendisine sattığı ürünlerin neredeyse tamamını üretme kapasitesine sahip ancak bunu yapacak üretim hatlarına sahip değil" dedi.

Türkiye'ye bağımlı olunmasının nedenini kaliteli ve düşük fiyatlı Türk ürünleri ile yerel fabrikaların kapanmasını gösteren Tomer, yaptırımların etkilerinin İsrail inşaat sektöründe görünür şekilde hissedileceğini söyledi.

Türkiye'nin İsrail'in üretim bağımsızlığına zarar verdiğini dile getiren Tomer, bu bağımsızlık kaybıyla mücadele etmek ve hükümetin Türkiye'den alımlara kısıtlamalar getirmesi gibi yerel üretimi teşvik etmek için önlemlerin uygulamaya konması çağrısında bulundu.

