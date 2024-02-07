Türkiye'nin bakliyat ihracatı Ocak ayında yüzde 5,4 artarak 1,03 milyar dolar oldu

Türkiye Gıda İhracatçıları (TGİ) açıklamasına göre, ocak ayında 1,1 milyon ton ihracat yapan sektörün ihracat gelirleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,4 arttı, Türkiye'nin toplam tarım ihracatı içindeki payı da yüzde 33'e ulaştı.

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe en fazla ihracat gerçekleştiren iller İstanbul, Gaziantep ve Mersin, en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler Irak, ABD ve Suriye olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, resesyon beklentileri, bölgesel savaşlar, iklim krizi ve maliyet artışlarının getirdiği çeşitli risklere rağmen küresel gıda sektörünün 2024 yılına umutlu başladığını belirtti.

Tiryakioğlu, "Tarımsal girdi maliyetleri artmış olsa da parasal sıkılaşma programlarının getirdiği talep daralması nedeniyle küresel gıda fiyatları bir süre daha sakin seyredebilir. Bu noktada önemli olan, üretici fiyatlarındaki artışı dengelemek ve enflasyonla mücadele etmek üzere devletlerin tarımsal üreticilere sağladıkları desteklerin sürmesidir." ifadelerini kullandı.

Şu an Avrupa genelinde devam eden çiftçi eylemlerinin gerisinde bu yöndeki taleplerin bulunduğunun altını çizen Tiryakioğlu, Orta Doğu'daki çatışmaların petrol ve lojistik süreçleri üzerindeki etkisinin ne kadar süreceğinin bilinmediği bir ortamda kritik konulardan birinin tarımsal üretim olacağına işaret etti.

Tiryakioğlu, "Ülkemizde geçtiğimiz yıl Toprak Mahsulleri Ofisinin alımları 13 milyon tonu geçerken Tarım ve Orman Bakanlığının tarımsal destekleme ödemeleri 63 milyar lirayı aştı. Kamu kaynaklarımız bu süreçte üretimi destekleyici şekilde kullanıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Gıda ihracatçıları için şu an en önemli konulardan birinin finansmana erişim olduğunu dile getiren Tiryakioğlu, şunları kaydetti:



"Bu noktada Eximbank'ın 50 milyar dolarlık destek sözü, son dönemde finansman maliyetleri artan ihracatçılarımızı rahatlattı. Rekolte açısından çok verimli geçen bir yılda yurt içindeki bu gelişmeler 2024 yılına da büyük hedeflerle başlamamızı sağladı. Temel gıda alanında Türkiye'nin en büyük şirketleri üye oldu. Farklı bölgelerdeki 6 ihracatçı birliği bir araya gelerek oluşturdu.



Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün iştigal alanı geniş ve zengin olduğu için birliklerimizin çatısı altında uluslararası ölçekte rekabet eden çok büyük markalar var. İşletmelerimizin her biri, kendi alanlarında ses getiren pazarlama çalışmaları yürütüyor ama bireysel faaliyetler, sektörün ortak algısına istediğimiz kadar katkı vermiyor. 6 İhracatçı birliğimizin işbirliği, Türkiye'nin, dünyanın önde gelen gıda ihracatçılarından biri olarak tanınırlığı açısında çok önemli bir adım oldu. Bu ay, Turkish Food Exporters markasıyla Dubai'deki Gulfood fuarında olacağız. Burada potansiyel müşterilerimiz için düzenleyeceğimiz tanıtım çalışmalarıyla Orta Doğu pazarındaki Türk malı algısına büyük katkı sağlayacağız."