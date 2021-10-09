Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Şen: Almanya ile ekonomik iş birliğimiz Türkiye için büyük önem taşıyor

AA 9 Ekim 2021 Cumartesi 09:34 - Güncelleme: 9 Ekim 2021 Cumartesi 09:57

Büyükelçi Şen, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) Berlin Şubesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, batılı demokratik toplumlarda başarılı olmak için iş insanlarının örgütlenmesinin önemine dikkati çekti.

Almanya'nın dünyanın 4'üncü büyük ekonomisi olduğunu belirten Şen, "Almanya, Türkiye'nin ticaret ortakları arasında eğer istatistiklerden enerji alım satımını kaldırırsak 1'inci sırada. Dolayısıyla yapacağımız ortak çalışmalar, Almanya ile ticaretimiz ve ekonomik iş birliğimiz Türk ekonomisi için büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şen, Türkiye kökenli insanların Almanya'ya 60 yıl önce "göçmen işçi" olarak geldiklerini anımsatarak, "Korona belasından kurtaran aşıyı bulan kardeşlerimiz de olmak üzere her alanda çok büyük başarılar gösterdiklerini biliyoruz. Sporda, siyasette, ekonomide, bilim dünyasında, kültürde ve sanatta bu başarıları memnuniyetle takip ediyoruz." dedi.

MÜSİAD'ın daha fazla iş insanını bünyesine katarak yoluna devam etmesini çok değerli bir çalışma olarak değerlendiren Şen, iş insanlarına, "Sizler kazanın ki toplum kazansın. Sizler kazanın ki Almanya'daki Türk kökenli insanlarımız kazansın. Sizler kazanın ki Alman toplumu kazansın. Sizler kazanın ki Türk-Alman dostluğu kazansın." diye seslendi.

MÜSİAD Kurucu Başkanı Erol Yarar da derneğin temelinin "Allah'ın rızasını kazanmak için ticaret bir vesiledir" diyen iş insanlarının attığı bir temel üzerine inşa edildiğini söyledi.

Yarar, "Bu temel çok önemlidir. Herkesin 3 kuruş için birbirini yediği bir dünyada, maddi meseleler nedeniyle insanların öldürüldüğü bir dünyada, kurtuluşu iktisatta görmek ve insanlara huzuru iktisatla getirebileceğini iddia etmek müthiş bir vizyon farklılığı." diye konuştu.

MÜSİAD'ın gittiği ülkelere katkı sunduğunu anlatan Yarar, "Oradan bir şeyler almaya değil vermeye gideriz. İstihdam ve ekonomik büyüklük verebiliriz, vakıflar kurarak fakirine ve yetimlerine sahip çıkarız." diye konuştu.