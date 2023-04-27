Sarybay, Ankara'da bir otelde "Asya Konseyi: Asya Ülkeleri Çok Taraflı İşbirliği Diyalogu Platformunun Dönüşümü" konulu brifing verdi.

Asya'da asıl gaye ve amaçlarının "işbirliğini artırmak ve güveni sağlamak" olduğunu vurgulayan Sarybay, güvensiz bir ortamda herhangi bir işbirliğinin mümkün olmadığı, güveni artırmak için ortak eylemlere ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Sarybay, CICA'nın 30 yıl önce Kazakistan'ın ilk Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından önerildiğini ve 30 yılda büyük mesafe kaydedildiğini belirterek en son zirve toplantısına 50 heyet katıldığını, bunlardan 15'inin devlet ve hükümet başkanları düzeyinde olduğunu hatırlattı.

Asya'nın ekonomik gelişmenin merkezi haline geri döndüğünü ve siyasi ağırlığının dünyada yerini almaya başladığını ifade eden Sarybay, CICA'nın kendisini Asya içindeki devletler arası ilişkileri düzenlemeye veya Asya devletleri arasındaki güveni artırmaya adadığını dile getirdi.

Sarybay, öte yandan Asya'nın sorunsuz bir kıta olmadığını, bazı devletler arasında anlaşmazlıkların da devam ettiğini belirterek, CICA'nın bu devletler arası diyaloğu sağlamayı amaçladığını vurguladı.

Yarın yapılacak Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Parlamenter Asamblesi toplantısına iştirak etmek için burada bulunduğunu kaydeden Sarybay, "Türkiye CICA sürecinde çok önemli yere sahip. 2010-2014 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti CICA'da başkanlık yapmıştı. Başkanlık döneminde çok önemli mesafe kaydedilmişti. Kurumsallaşmaya esas o başkanlık esnasında başlanmıştır. Birçok kurumlarımız kurulmuştu. O yüzden Türkiye'nin CICA nezdindeki ağırlığı hepimizin malumu." değerlendirmesini yaptı.

Sarybay, CICA'nın yeni bir dönüşüm dönemine girdiğini belirterek devlet ve hükümet başkanlarının 6. CICA Zirve Toplantısında CICA'nın tam teşekküllü örgüte dönüşümünü başlatmak üzere dönüşüm sürecini ilan ettiğini hatırlattı.

- KURULUŞUNDAN BU YANA ÜYE SAYISI 16'DAN 28'E ÇIKTI

CICA'nın 2002'de yapılan ilk zirvesine 16 üye ülkenin katıldığını, şu anda ise 28 üye ülkenin bulunduğunu kaydeden Genel Sekreter, "Bu başından beri devam eden bir dönüşüm süreci. Bu 20 yıllık dönüşümümüzde mesela İş Konseyi veya Gençlik Konseyi veya Düşünce Kuruluşları Forumu veya Aksakallar Konseyi gibi kurumlar oluştu." ifadesini kullandı.

Sarybay, "sürdürülebilir bağlantısallığın" önemine vurgu yaparak Asya kıtasının özellikle kıta içindeki bağlantısallığının sağlanarak dünya ekonomisine ve dünya bağlantısallığına katkı sağlanması gerekliliğine vurgu yaptı.

CICA'nın güven artırıcı önlemler kataloğu olduğunu ve CICA'nın görev alanının bu katalogla belirlendiğini aktaran Sarybay, bunun siyasi, askeri, tehdit ve zorluklar, ekonomik ve ekolojik boyutları olduğunu belirtti.

Sarybay, bunlar içerisinde ekonomik boyutun çok önemli olduğunu belirterek "Üye devletlerimiz özellikle ekonomik ilişkilere çok dikkat ediyor. Bunun içerisinde finans kolu da var. Çin bu finans kolunun koordinatörü oluyor. Bu sistem içerisinde daha evvel 3 finans zirvesi Çin'in inisiyatifi olarak yapılmıştı. Kazakistan CICA dönem başkanlığı, bu sürecin sadece Çin inisiyatifi değil de bütün CICA üye ülkelerinin ortak bir projesi olarak sunmuştur. " ifadelerine yer verdi.

- CICA BARIŞI VE İŞBİRLİĞİNİ SAĞLAMAYI AMAÇLIYOR

CICA'nın Asya kıtasındaki mevcut anlaşmazlıkların çözümü için "sihirli bir formülü" olmadığını kaydeden Sarybay, ancak anlaşmazlık ve çatışmaların çözümünü amaçladıklarını söyledi.

Genel Sekreter Sarybay, "Barışı sağlamak, işbirliği sağlamak, çatışmalara yer vermemek. Ulusların bir arada barış içinde yaşayabileceği koşulları yaratmak. Esas payda budur." ifadesini kullandı.

CICA'nın da bu konuda attığı adımların olduğunu kaydeden Sarybay, CICA'nın 2002'deki ilk zirve toplantısı öncesinde Hindistan ve Pakistan arasında yaşanan gerilimde iki ülkeyi bir araya getirmesine değindi.

Sarybay, "Bütün dünya CICA'nın doğuşunda böyle barışı sağlayan bir platform olarak müşahede etmiş vaziyette. Çünkü Hindistan ve Pakistan devlet ve hükümet başkanları bir araya gelip krizi nasıl çözebileceklerini görüşmüştü. Bundan sonra da çok çetin bir seviyeye çıkmış olan ikili görüş ayrılığı bir şekilde bir çözüme kavuşmuştu." değerlendirmesini yaptı.