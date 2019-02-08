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Türkiye`nin doğusu altın mevduatında gaza bastı

Gram altın fiyatının geçen yıl yüzde 37 artmasıyla Türkiye`deki toplam altın mevduatı da 2018 sonunda 40 milyar lirayı aşarken, Türkiye`nin doğusunda yer alan illerin artış hızı açısından zirvede yer aldığı görüldü.

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Küresel ekonomik ve siyasi belirsizlikler ile jeopolitik risklerin  gündemden düşmediği 2018'de gram altının fiyatı, yıla başladığı 158,8 lira  seviyelerinden yükselişe geçerek yılı yüzde 37 artışla 218,1 liradan tamamladı.
 
Bu durum, özellikle belirsizlik ortamlarında "güvenli liman" olarak  görülen altının cazibesini artırırken, yatırımcıların altın mevduatı hesaplarına  yönelmesini de beraberinde getirdi.
 
AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)  verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de gerçek kişilerin altın  mevduatı, geçen yıl sonunda 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 72,8 artarak 40  milyar 73 milyon 962 bin liraya ulaştı.
 
Toplam altın mevduatı, 2017 sonunda 23 milyar 197 milyon 35 bin lira  düzeyinde bulunuyordu.
 
TÜRKİYE'DEKİ ALTIN MEVDUATLARININ YAKLAŞIK YARISI 3 İLDEN 
 
Türkiye'de, 2018'de en fazla altın mevduatına sahip il 12 milyar 867  milyon 288 bin lirayla İstanbul olurken, İstanbul'u 3 milyar 948 milyon 592 bin  lirayla Ankara, 2 milyar 203 milyon 111 bin lirayla da İzmir takip etti.
 
Söz konusu 3 ilin toplam altın mevduatı 19 milyar 18 milyon 991 bin  liraya ulaşırken, bu rakamın Türkiye'deki altın mevduatlarının yüzde 47,4'ünü  oluşturması dikkati çekti.
 
Bu dönemde Bursa 1 milyar 436,6 milyon liralık, Konya 1 milyar 152,2  milyon liralık, Kocaeli 1 milyar 21,9 milyon liralık, Antalya 950,5 milyon  liralık, Adana ise 637,8 milyon liralık toplam altın mevduatıyla öne çıkan iller  arasında yer aldı. 
 
Altın mevduatının en düşük olduğu il ise 21 milyon 165 bin lirayla  Ardahan oldu. Ardahan'ı 24 milyon 243 bin lirayla Bayburt, 26 milyon 210 bin  lirayla Tunceli, 26 milyon 402 bin lirayla da Iğdır izledi.
 
ALTIN MEVDUATI EN FAZLA BATMAN'DA ARTTI
 
Toplam altın mevduatının 2018 sonunda 2017'ye kıyasla en fazla arttığı  il, yüzde 177,2 ile Batman oldu. Batman'ın 2017 sonunda 76 milyon 526 bin lira  düzeyinde bulunan toplam altın mevduatı, geçen yıl 212 milyon 135 bin liraya  ulaştı.
 
Altın mevduatı artışında Batman'ı yüzde 135,1 ile Şırnak, yüzde 129,5  ile Hakkari, yüzde 126,7 ile Tunceli, yüzde 126,3 ile Bingöl, yüzde 118,8 ile de  Mardin takip etti. Aksaray yüzde 108,4'lük, Ardahan yüzde 106,2'lik, Şanlıurfa  yüzde 103,7'lik, Elazığ yüzde 102,8'lik, Muş 101,9'luk, Van ise yüzde 99,3'lük  altın mevduatı artışı ile öne çıkan iller oldu.
 
Böylece altın mevduatı artışında zirvede yer alan 15 ilin biri hariç  tamamının Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer aldığı görüldü.
 

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