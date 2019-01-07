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Türkiye'nin elektrik tüketimi aralıkta önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,74 azaldı

Türkiye'nin elektrik tüketimi aralıkta önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,74 azalarak 25 milyar 147 milyon 675 bin kilovatsaat oldu.

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AA muhabirinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en düşük elektrik tüketimi 691 milyon 573 bin kilovatsaatle 2 Aralık'ta, en yüksek tüketim ise 870 milyon 25 bin kilovatsaatle 19 Aralık'ta gerçekleşti.

Aralıkta elektrik tüketimi önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,74 azalışla 25 milyar 147 milyon 675 bin kilovatsaate gerilerken, elektrik üretimi de yüzde 0,98 düşüşle 25 milyar 415 milyon 598 bin kilovatsaat olarak belirlendi.

Elektrik üretiminin yüzde 27,19'u doğal gaz santrallerinden, yüzde 22,04'ü ithal kömür ve yüzde 16,91'i yerli kömür santrallerinden karşılandı. Üretimde hidroelektrik santrallerin payı yüzde 22,91'i bulurken, rüzgar enerjisinin payı yüzde 6,54 oldu. Kalan yüzde 4,41'lik kısım ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütleden sağlandı.

Elektrik ihracatı yüzde 30 arttı

Türkiye aralıkta önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43 azalışla 132 milyon 463 bin kilovatsaat elektrik ithal etti. 2017'nin aralık ayında 232 milyon 679 bin kilovatsaat elektrik ithal edilmişti.

Geçen ay elektrik ihracatı ise yüzde 30,2 artışla 400 milyon 387 bin kilovatsaate yükseldi. Aralık 2017'de 307 milyon 500 bin kilovatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirilmişti.

Öte yandan kasım sonu itibarıyla elektrikte toplam kurulu kapasite 88 bin 347 megavata ulaşırken, yıllık veri henüz açıklanmadı.

Türkiye'de önceki yıl 295,5 milyar kilovatsaat elektrik üretilmişti. Üretimin yüzde 37'si doğal gazdan, yüzde 33'ü kömürden, yüzde 20'si hidroelektrik enerjiden, yüzde 6'sı rüzgardan, yüzde 2'si jeotermal enerjiden ve kalan yüzde 2'si ise diğer kaynaklardan karşılanmıştı.

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