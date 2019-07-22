Türkiye'nin elektrikli zırhlısı araziye çıktı

Ailenin ilk üyesi, aynı zamanda Türkiye’nin ilk elektrikli zırhlı aracı “Akrep IIe” araziye çıkmaya başladı. Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, 1995’te geliştirdiği, yurt içinde ve ihracat pazarlarında kendini kanıtlayan Akrep zırhlı araç ailesini baz alarak tasarladığı yeni nesil Akrep II zırhlı araç ürün ailesini ilk kez bu yılki 14’üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF’19) tanıttı. .

Otokar’ın zırhlı keşif ve silah platformu olarak tasarladığı Akrep II 4x4 yeni nesil zırhlı araç ailesi, düşük silueti ile orduların güncel ve gelecek ihtiyaçlarına cevap verebilmek için tasarlandı. Akrep II Ateş Destek Aracı, üzerine monte edilebilen 90 mm top ile piyade birliklerine uzun mesafeli olarak ateş desteği verebilecek.

SINIR ÖTESİ OPERASYONU

Araç, üzerine entegre edilen 90 mm top ile kargo uçaklarında da taşınabilecek. Bu sayede sınır ötesi operasyonlar için araç kullanılabilecek.