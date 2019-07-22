29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6558
  • 6,3479
  • 259.104
  • 101.849
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Türkiye'nin elektrikli zırhlısı araziye çıktı

Otokar’ın, savunma sanayisindeki iddiasını farklı bir boyuta taşıyan Akrep II ürün ailesine yönelik çalışmaları sürüyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ailenin ilk üyesi, aynı zamanda Türkiye’nin ilk elektrikli zırhlı aracı “Akrep IIe” araziye çıkmaya başladı. Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, 1995’te geliştirdiği, yurt içinde ve ihracat pazarlarında kendini kanıtlayan Akrep zırhlı araç ailesini baz alarak tasarladığı yeni nesil Akrep II zırhlı araç ürün ailesini ilk kez bu yılki 14’üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF’19) tanıttı. . 

Otokar’ın zırhlı keşif ve silah platformu olarak tasarladığı Akrep II 4x4 yeni nesil zırhlı araç ailesi, düşük silueti ile orduların güncel ve gelecek ihtiyaçlarına cevap verebilmek için tasarlandı. Akrep II Ateş Destek Aracı, üzerine monte edilebilen 90 mm top ile piyade birliklerine uzun mesafeli olarak ateş desteği verebilecek. 

SINIR ÖTESİ OPERASYONU

Araç, üzerine entegre edilen 90 mm top ile kargo uçaklarında da taşınabilecek. Bu sayede sınır ötesi operasyonlar için araç kullanılabilecek.

MSB´den Kıbrıs Barış Harekatı´nın 45. yılına özel video

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bingöl'de 2 gün arayla terör örgütüne darbe

Bingöl'de 2 gün arayla terör örgütüne darbe

Yenilenen seçimi AK Parti adayı kazandı

Yenilenen seçimi AK Parti adayı kazandı

Öykü Arin'in annesinden duygulandıran paylaşım

Öykü Arin'in annesinden duygulandıran paylaşım

Zelenskiy parlamentoyu da aldı

Zelenskiy parlamentoyu da aldı

Trump: Amerika ve İsrail'den özür dilemeliler

Trump: Amerika ve İsrail'den özür dilemeliler

ABD Dışişleri duyurdu: James Jeffrey Türkiye'de

ABD Dışişleri duyurdu: James Jeffrey Türkiye'de

'Gözleri yaşlı görünce biz de dayanamadık'

'Gözleri yaşlı görünce biz de dayanamadık'

İdlib'de şiddetli hava saldırıları: 17 sivil hayatını kaybetti

İdlib'de şiddetli hava saldırıları: 17 sivil hayatını kaybetti
 

POPÜLER HABERLER

Sürücüler ve yolculardan insanlık örneği

Sürücüler ve yolculardan insanlık örneği

Dünyanın en gelişmiş ZMA'sı Puma, el yaktı

Dünyanın en gelişmiş ZMA'sı Puma, el yaktı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA