İSTANBUL 13°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Nisan 2021 Pazartesi / 7 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,0851
  • EURO
    9,7268
  • ALTIN
    460.051
  • BIST100
    1386.05
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz terminali Ertuğrul Gazi yarın Hatay'da olacak
Ekonomi

Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz terminali Ertuğrul Gazi yarın Hatay'da olacak

Türk Denizcilik Sicili'ne kayıtlı ilk yüzer LNG depolama ve gazlaştırma gemisi (FSRU) Ertuğrul Gazi'nin yarın Hatay'a ulaşması bekleniyor. Türkiye, doğal gaz depolama ve FSRU yatırımlarıyla yıllık tüketiminin yüzde 20'sine karşılık gelen 10 milyar metreküp doğal gazı depolamayı hedefliyor.

AA19 Nisan 2021 Pazartesi 15:36 - Güncelleme: 19 Nisan 2021 Pazartesi 15:36
ABONE OL

AA muhabirinin uluslararası gemi takip sistemi Marine Traffic verilerinden derlediği bilgilere göre, 3 Nisan'da Türk bayrağı çekilen gemi, Hatay'a doğru ilerliyor.

Türk Denizcilik Sicili'ne kayıtlı ilk FSRU gemisi olan Ertuğrul Gazi'nin, yarın öğlen saatlerinde Hatay Dörtyol'a ulaşacağı tahmin ediliyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 19 Mart'ta yaptığı açıklamada, geminin LNG yüklü şekilde nisan ayının ortalarında Dörtyol'a ulaşmasını beklediklerini belirtmişti.

- GÜNLÜK 28 MİLYON METREKÜP GAZLAŞTIRMA KAPASİTESİ

Boyu 295 metre, genişliği 46 metre olan Ertuğrul Gazi'nin 63 metre yüksekliği bulunuyor.

Geçen yıl Güney Kore'de üretilen gemi, günlük 28 milyon metreküplük gazlaştırma kapasitesiyle dünyada kapasitesi en yüksek gemilerin başında geliyor.

Geminin LNG depolama kapasitesi ise 170 bin metreküp seviyesinde bulunuyor.

Türkiye, doğal gaz depolama ve FSRU yatırımlarıyla yıllık tüketiminin yüzde 20'sine karşılık gelen 10 milyar metreküp doğal gazı depolamayı hedefliyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.