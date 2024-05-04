Türkiye'nin kararı İsrail'i köşeye sıkıştırdı! Boş dönüyor, iğne bile alamayacaklar

Ticaret Bakanlığı'nın önceki gece duyurduğu İsrail ile ticareti tamamen durdurma kararının ardından, Türkiye limanlarından İsrail limanlarına doğru gemi trafiği durdu. Birçok limanda yüklenmiş gemilerin yükleri boşaltıldı. İsrail'den yola çıkan gemilerin Türkiye limanlarına yanaşmasına izin verilmedi. 30 Nisan 2023 tarihinde İsrail'in Hayfa Limanı'ndan yola çıkan ve önceki gün saat 14.20'de (Kararın alınmasına saatler kala) İstanbul Ambarlı Limanı'na ulaşan ABD bandralı RMS TEAM isimli konteyner gemisi, yük alıp İsrail'e dönecekti. Önceki gece alınan kararın ardından geminin yükü boşaltıldı ve İsrail'e taşıma yapmasına izin verilmedi. Bunun gibi birçok ticari geminin Türkiye'den İsrail'e gidişi durduruldu.

Hükümetin ticareti durdurma kararını almasıyla birlikte Türkiye üzerinden bu ülkeye giden gemiler mercek altına alındı. Yeni Şafak'ın haberine göre, İsrail'e mal götürmek üzere Ambarlı limanına demirleyen RMS TEAM isimli geminin çıkışına izin verilmedi. Limanda yüklediği malı boşaltan gemiyi, Yeni Şafak ekibi görüntüledi. Gemiyi görüntülemek için tekne kiralayan ekibimiz, geminin demirlendiği alana yaklaşık 1,5 kilometre mesafeye kadar ulaştı. Gemideki konteynerlerin vinç ile indirildiği gözlendi. Geminin İsrail'den getirdiği boş konteynerleri indirdiği öğrenildi.

YANAŞACAK LİMAN BULAMADI

Bunun gibi birçok ticari geminin Türkiye'den İsrail'e gidişi durduruldu. İsrail deniz lojistik şirketi Zimline'a ait Marla Tiger gemisi dün Marmara da yanaşacak liman aradı ancak bulamadı. Gemlik Limanı açıklarına demirlemek zorunda kalan İsrail yük gemisi Marla Tiger, yükünü boşaltacak liman arıyor. Marmara Denizi'ndeki bu durum İzmir ve Mersin'daki diğer limanlarda da yaşandı.

İĞNE BİLE ALAMAYACAKLAR



Türkiye, 9 Nisan tarihinden itibaren geçerli olmak üzere İsrail'e 54 ürün grubunun ihracatına kısıtlama getirmişti. Türkiye, önceki gün aldığı tarihi kararla; İsrail ile tüm ticaretin askıya alındı. İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma tepkisini ticareti tamamen keserek ileri bir aşamaya taşıyan Türkiye, Tel Aviv yönetimini iyice köşeye sıkıştırdı.

Türkiye'ye bağımlı olduğu grubunun ihracatının yasaklanmasıyla birlikte maliyetleri yüzde 30-40 artan İsrail, yeni kararla birlikte Türkiye'den iğne dahi alamayacak. Geçen yıl Türkiye'den 5 milyar 422 milyon dolarlık alım yapan İsrail, bazı ürünlerde tamamen bağımlı olduğu Türkiye'den alım yapamayacak. Ambalaj, temizlik malzemeleri, tekstil, demir-çelik, kırmızı et, balık gibi ürünlerinin büyük bir kısmını Türkiye'den alan İsrail, tedarikçilerini değiştirmek zorunda kalacak.

İSRAİL'DE MALİYETLERİ ARTIYOR

Türkiye'nin attığı ticareti durdurma adımları, İsrail'de fiyatların artmasına neden oldu. Geçtiğimiz ay kısıtlanan 54 ürün grubundaki inşaat malzemelerinin yüzde 70'ini Türkiye'den tedarik eden İsrail'de bu ürünler yüzde 30-40 zamlandı. Avrupa üzerinden tedarik sağlamaya çalışan İsrail hem lojistik maliyetleri hem de ürün maliyetlerinde artış yaşadı. Alınan yeni kararla birlikte binlerce ürün grubunda uygulanacak kısıtlama nedeniyle İsrail, tedarikçilerini değiştirmek zorunda kalacağı için büyük bir maliyetle karşı karşıya kalacak.

İHRACATIMIZ İTHALATIMIZIN YAKLAŞIK 4 KATI

Türkiye İsrail ile ticarette fazla veren konumunda. 2023'te İsrail'den 1 milyar 641 milyon dolarlık ithalat yapan Türkiye, buna karşın bu ülkeye 5 milyar 422 milyon dolarlık ihracat yaptı. İthalatımızın yaklaşık dört katı kadar ihracat yapan Türkiye'nin, ticari ilişkileri tamamen durdurma kararı, Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'de katliamlarını sürdüren İsrail ile gerileyen ticareti tamamen durduracak.

İŞ DÜNYASI DESTEKLİYOR



Türkiye'nin Filistin'de işlenen insanlık suçuna karşı tavrını en üst seviyede ortaya koyduğuna dikkat çeken iş dünyası, bu adımın aynı zamanda İsrail'in Filistin'e yönelik soykırımını en kısa zamanda sona ermesi için tarihsel bir değer taşıdığını belirtiyor.

EKONOMİK KUVVETİ DEVREYE ALDIK

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç: Türkiye, Gazze'ye "kesintisiz ve yeterli" insani yardım akışına izin verilinceye kadar İsrail'le ticareti tamamen durdurarak Filistin'de işlenen insanlık suçuna karşı tavrını en üst seviyede ortaya koydu. Böylece Türkiye, Gazze'deki vahşeti sonlandırmak için elindeki en barışçıl yöntem olan 'ekonomik kuvveti' kullanmıştır. Bir kez daha tekrar ediyoruz: Devletimizin aldığı ve alacağı tüm tedbirlerin sadece iş dünyası olarak değil, vicdan sahibi insanlar olarak arkasındayız.

EN ÖNEMLİ TEDBİRLERDEN BİRİ

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı: İsrail'e karşı uygulanacak en önemli tedbirlerden biri bu ambargo kararı oldu. İsrail'in günden güne artan vahşi saldırganlığı sonucu kılını kıpırdatmayan dünya, adalet ve barış üretemeyen mevcut uluslararası sistem, görüyoruz ki iflas etmiştir. Tüm dünyanın gözü önünde bir ülke ve ona hükmeden irade, tüm insanlığı kaosa sürüklüyor. Bundan sonra bu zihniyete karşı atılacak en önemli adım ekonomik ambargo olmalıdır. Bu bağlamda MÜSİAD olarak, devletimizin Gazze'de kalıcı bir ateşkes tesis edilip insani yardımın rahatça ulaşımını sağlamak amacıyla İsrail'e tüm ürünlerde ihracat ve ithalatın durdurulması yönündeki kararını destekliyor ve önemli buluyoruz. İsrail'le ticari ilişkilerin kesilmesi ekonomik bir kayıp değil, insani bir kazanımdır.

DÜNYAYA ÖRNEK OLSUN

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın: İsrail Gazze'de emsali görülmemiş bir soykırım yapıyor. Bu adım vicdani duygu taşıyan tüm uluslara örnek olması ve yaygınlaşmasını diliyorum. İsrail, Gazze'de tüm dünyanın gözü önünde, evrensel hukuk kurullarını ve anlaşmaları yok sayarak, emsali görülmemiş bir soykırım gerçekleştirmektedir. 35 binden fazla Filistinli sivili katlederek yaklaşık 78 bin Filistin vatandaşın da yararlanmasına neden olarak insanoğluna karanlık bir çağ yaşatan İsrail'e karşı bakanlığımızın açıkladığı bu kararı destekliyor ve yerinde buluyoruz.

CESUR ADIMLAR ATILMALI

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak: İsrail'in Gazze'de uluslararası hukuku ve insan haklarını yok sayan saldırıları ve insani yardımlara izin vermeyen tutumu karşısında DEİK olarak tavrımız ve önceliklerimiz her zamanki gibi insani değerler oldu. Devletimizin, kalıcı ateşkesle yeterli ve sürekli insani yardımlara izin verilmesini sağlamak amacıyla İsrail'e tüm ürünlerde ihracat ve ithalatın durdurulması kararını önemli buluyor ve destekliyoruz. Herkesin gözü önünde yaşanan bu trajedinin, bir an önce sona ermesi için tüm dünyanın da cesur adımlar atmasını ve erdemli bir duruş sergilemesini bekliyoruz.