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Ekonomi

Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stokunun, 2023 yılı sonuna göre yüzde 0,2 azalışla 174,9 milyar dolara düştüğünü açıkladı.

DHA18 Mart 2024 Pazartesi 10:54 - Güncelleme:
Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku azaldı
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TCMB, Ocak 2024 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı. Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, 2024 Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 azalarak 174,9 milyar dolar oldu. Bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 2,2 artışla 69,9 milyar dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 2,7 azalışla 58,8 milyar dolar oldu. Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2024 Ocak ayında bir önceki ay sonuna göre, yüzde 5 artarak 13,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 2,3 azalarak 19 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı yüzde 1,4 azalışla 20,4 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları da yüzde 10,8 artışla 16,8 milyar dolar oldu. Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, bir önceki aya göre yüzde 3,4 azalarak 51,7 milyar dolara düştü.

ÖZEL SEKTÖRÜN DIŞ BORCU 93,1 MİLYAR DOLAR

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2024 Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 3,4 artarak 35,7 milyar dolara, özel sektörün kısa vadeli dış borcu da yüzde 1,4 azalarak 93,1 milyar dolara düştü. Özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar, yüzde 0,7 artışla 96,2 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara borçlar yüzde 2,3 azalarak 75,9 milyar dolar oldu. 2023 yıl sonunda 1,7 milyar dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2024 Ocak sonu itibarıyla 2,4 milyar dolara çıktı. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar, 373 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Kısa vadeli dış borç stokunun yüzde 50,5'i dolar, yüzde 22,5'i euro, yüzde 10,8'i TL ve yüzde 16,2'si diğer döviz cinslerinden oluştu. Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku 225,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 19,6 milyar dolarlık kısmı Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörü yüzde 21, TCMB yüzde 20,5 ve özel sektör yüzde 58,5 paya sahip oldu.

  • TCMB
  • dış borç
  • kısa vade

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