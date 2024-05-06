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Ekonomi

Türkiye'nin mega projesinde kritik aşama! 317 tonluk dev özel olarak üretildi

Tamamlandığında tek başına Türkiye'nin yüzde 10 elektrik ihtiyacını karşılayacak olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) kritik bir aşama daha tamamlandı. Türkiye'nin mega projesi Akkuyu NGS'nı·n 1'inci ünı·tesı·ne buhar kızdırıcı-ayırıcıların montajı yapıldı. Ağırlığı 317 ton olan buhar kızdırıcı-ayırıcılar Rusya'da bugüne kadar hep dikey olarak imal edilirken Akkuyu NGS için yatay ve özel olarak üretildi.

DHA6 Mayıs 2024 Pazartesi 16:52 - Güncelleme:
Türkiye'nin mega projesinde kritik aşama! 317 tonluk dev özel olarak üretildi
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Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 1'inci ünitesinin türbin dairesinde en modern teknolojiye sahip yatay buhar kızdırıcı-ayırıcıların montajı tamamlandı. Nükleer santraldeki buhar türbini tesisinin yardımcı sistemlerinin bir parçası olan ekipman, türbin rotor kanatlarını döndüren buharın sıcaklık ve nem parametrelerini ayarlamaya yarıyor.

TÜRKİYE'NİN MEGA PROJESİNE BUHAR KIZDIRICI-AYIRICILARIN MONTAJI TAMAMLANDI

Buhar kızdırıcı-ayırıcıların çalışma prensibi, buhar ve suyun ayrılmasını sağlayan santrifüj ivmesine dayanıyor. Buhar-su karışımı ayırıcıdan geçerken daire şeklinde hareket ediyor. Büyük su partikülleri, ayırıcının duvarlarına ve bölmelere yerleşiyor ve tahliye bağlantısı yoluyla uzaklaştırılıyor. Nemli buharla temas eden iç parçalar, aşınma ve paslanmayı ortadan kaldıran ferritik paslanmaz çelikten üretiliyor. Ağırlığı 317 ton olan buhar kızdırıcı-ayırıcının uzunluğu 22 metreyi, çapı ise 4,5 metreyi buluyor.

AKKUYU NGS İÇİN ÖZEL OLARAK ÜRETTİ

Buhar kızdırıcı-ayırıcılar Rusya'da bugüne kadar hep dikey olarak imal edilirken, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, bu yatay buhar kızdırıcı-ayırıcıları Akkuyu NGS için özel olarak üretti. Buhar kızdırıcı-ayırıcıların optimize edilmiş modifikasyonu, geleneksel olarak tasarlanmış iki tesisin tek bir gövdede birleştirilmesini mümkün kılarak 4 yerine 2 ekipmanın kullanılmasını sağlıyor. Rus makine mühendisleri ayrıca bu modifikasyonla kızdırıcı üretimindeki metal yoğunluğunu yarıya indirerek verimlilik, güvenilirlik ve maliyet etkinliğini de artırdı.

ÖNEMLİ BİR AŞAMAYI TEŞKİL EDİYOR

Akkuyu NGS Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, "Buhar kızdırıcı-ayırıcıların yenilikçi yatay düzeni, montaj sürelerini önemli ölçüde azaltmamıza olanak sağladı. Cihazların kurulumu, türbin ünitesi bileşenlerinin montajında önemli bir aşamayı teşkil ediyor. Bu aşamayı kontrol ve ölçüm cihazları ve otomasyon sistemlerinin yanı sıra buhar ve boru hatlarının montajı ve ardından türbin ünitesinin test için hazırlanması takip ediyor" diye konuştu.

  • Akkuyu NGS
  • elektrik ihtiyacı
  • mega proje

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