Türkiye’nin Önemli Ticaret Ortağı: Avrupa

Rakamlara bakıldığında Avrupa Bölgesi ülkelerinin, Türkiye’nin ihracatında önemli bir paya sahip olduğu görülüyor. Ancak; geçmişten bu yana inişli-çıkışlı seyreden ikili ilişkiler, kimi zaman bu ticari ortaklıklara olumlu ve olumsuz anlamda yansıyabiliyor. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ise kurumsal iletişim yayını olan Business Diplomacy dergisiyle Türkiye’ye fayda sağlayacak konuları gün yüzüne çıkarmayı amaçlıyor. Derginin her yeni sayısında söz konusu hedefler benimsenerek; alan uzmanı kişilerle yapılan röportajlar, görüş metinleri ve daha birçok güçlü içerik, okurların istifadesine sunuluyor.

Dünyanın en önemli ticaret merkezlerinden olan Avrupa, bünyesinde barındırdığı Avrupa Birliği (AB) ile de sıklıkla gündeme geliyor. Kuruluşundan bu yana küresel anlamda ciddi bir ivme yakalayan ve 28 üye ülkesi bulunan Birliğin nüfusu da 2018 verilerine göre toplam 512,4 milyon kişiden oluşuyor. Üye devletlerinin vatandaşlarına, sosyal ve ekonomik alanda birçok fırsatlar sunan AB ile Türkiye’nin ilişkileri de ülkemiz için kritik önem taşıyor. Bahsi geçen bu durum, derginin kapak konusuna taşındı ve geniş bir perspektif benimsenerek okurlarla buluşturuldu. Konuyu; Prof. Dr. Ali Resul Usul, DEİK Türkiye-Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Zeynep Bodur Okyay ve Koç Holding AŞ Kurumsal İletişim Koordinatörü Ali Utku Atalay değerlendirdi. Aynı zamanda Birliğin ve tüm dünyanın, üzerinde ciddi tartışmalar yürüttüğü Brexit kördüğümü de yeni sayıda İş Danışmanı Dr. Hüseyin Hakan Yıldırım tarafından masaya yatırıldı.

Derginin devamındaki “dosya” başlığının altında ise ticari diplomasi konusu yer aldı. Bu alanda da Uluslararası Yatırım ve Proje Direktörü Pınar Tenteoğlu, Avukat Ramazan Arıtürk ve Güniz Çiçek değerlendirmelerini okurlarla paylaştı. Business Diplomacy’nin içeriğindeki önemli konulardan bir diğeri ise firmaların ve ülkelerin dikkat etmesi gereken alanların başında gelen “yurt dışı yatırımı” oldu. Konuyu; DEİK Yurt Dışı Yatırımlar İş Konseyi Başkanı Volkan Kara, önemli detaylarıyla kaleme aldı.

Yeni sayının ihracat rotasında Özbekistan konumlandırılırken Türkiye’nin kış turizmi potansiyeli, uluslararası ticarette e-ticaretin rolü ve Fransa’da gerçekleştirilen sarı yelekliler eylemlerinin detayları da Business Diplomacy’nin 5’inci sayısında yer verilen diğer konulardan oldu.

Tüm bunların yanı sıra yeni sayıyla birlikte Türkiye’nin AB’ye giriş kapısı olarak nitelendirilen, sosyal ve kültürel açıdan da güçlü bağlarımızın olduğu Macaristan için bir ek oluşturuldu. Ekte, iki ülke arasındaki ticaret hacmi ve devletlerin yatırım avantajı sunan sektörleri derinlemesine irdelendi. Macaristan özel eki dâhil olmak üzere; toplam 150 sayfayı aşkın şekilde tasarlanan dergi, Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde yayımlandı.

Kısa Görüşler

Akademisyen Prof. Dr. Ali Resul Usul: “Türkiye-AB arasındaki güçlü ticari ilişkiler, siyasi krizlere rağmen ilişkilerde belli bir istikrarın oluşturulmasına olanak sağlamaktadır.”

DEİK Türkiye-Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Zeynep Bodur Okyay: “AB-Türkiye ilişkilerindeki önyargılar ve iç siyasetle derinleşen uzaklaşmayı çözmenin temel yolu, daha fazla diyalog ve samimiyet.”

Koç Holding AŞ Kurumsal İletişim Koordinatörü Ali Utku Atalay: “Türkiye gibi özel bir ülkenin AB üyeliğinin, komşu coğrafyalarda yaşanan ve maalesef dünya barışını tehdit eden pek çok sorunun çözümü için nasıl bir ilham kaynağı olabileceğini hayal edin...”

DEİK Yurt Dışı Yatırımlar İş Konseyi Başkanı Volkan Kara: “Yurt dışı yatırım, iç pazarda belli bir olgunluğa ve doygunluğa ulaşmadan yapıldığında riskli olabilir.”

İş Danışmanı Dr. Hüseyin Hakan Yıldırım: “Türkiye, Brexit krizini doğru hamleler ve güçlü ticari anlaşmalarla bir fırsata çevirebilir.”

Araştırmacı Murat Palavar: “Özbekistan; dünyada altın rezervleri bakımından 4’üncü, uranyum rezervleri bakımından ise 11’inci sırada yer alıyor.”

TÜRSAB Başkanı, DEİK Yönetim Kurulu Üyesi Firuz Bağlıkaya: “Ülkemiz; yüksek rakımlı kayağa uygun dağları, kar kalitesi ve yeni kayak tesisleriyle bölgesinde ön plana çıkıyor.”

Uluslararası Yatırım ve Proje Direktörü Pınar Tenteoğlu: “Ticari diplomasi, inovasyon ve teknolojiden ayrı tutulamaz. Zira bu alanlar, çağımızın vazgeçilmez gerçekliği.”

DEİK Türkiye-Macaristan İş Konseyi Başkanı Adnan Polat: “Macaristan’la gelişen siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilerimizin güçlenerek devam edeceğine inanıyorum.”

DTİK Avrupa Bölge Komitesi Başkanı Suat Gökhan Karakuş: “Macaristan’ın coğrafi konumu, lojistik anlamda ithalat-ihracat işletmeleri için çok uygun.”

Gazeteci-TV Program Yapımcısı Mete Çubukçu: “Macaristan; iş gücü, insan tutumları, yerleşik şirket kültürü, yabancı dil bilgisi, mühendislik ve yetişmiş iş gücü açısından öne çıkıyor.”

Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis: “Hem Macaristan hem Türkiye, güçlü ikili ticaret hedeflerine erişmek için cesur girişimlerde bulunmayı arzu ediyor.”

Macaristan İstanbul Başkonsolosu Laszlo Keller: “ İki dost ülke olan Türkiye ve Macaristan, tüm faaliyetlerini geçmişten ilham alarak gerçekleştirmeli.”