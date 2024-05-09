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Ekonomi

Türkiye'nin potansiyeli dikkatlerini çekti: Çok büyük ilgileri var

ABD'de temaslarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Küçük modüler reaktörle ilgili de iş birliği arayışı içerisindeyiz. Özellikle bu konuda yetkin ABD'li şirketler var. Onların da Türkiye'ye çok ilgisi var” diye konuştu.

TRT Haber9 Mayıs 2024 Perşembe 11:13 - Güncelleme:
Türkiye'nin potansiyeli dikkatlerini çekti: Çok büyük ilgileri var
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ABD'de temaslarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Washington'da soruları cevapladı. Bakan Bayraktar, ABD ile nükleer konusunda küçük modüler reaktörlerle ilgili ortak çalışmaların yapılmasıyla ilgili görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türkiye ABD ile enerji alanında önemli bir anlaşmaya imza attı. BOTAŞ ve ExxonMobil arasında imzalanan yeni anlaşmayla ABD'den uzun dönemli uygun maliyetle sıvılaştırılmış doğal gaz alınacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, anlaşmanın detaylarını özel röportaj anlattı.

"TÜRKİYE'NİN İHTİYACININ YÜZDE 8'İNİ KARŞILAYABİLECEK"

Bakan Bayraktar, "Geçmişte Nijerya ile halen Cezayir'le 20 yılı aşkın uzun dönemli sıvılaştırılmış doğal gaz kontratlarımız var. Şimdi buna Amerika'yı dahil ediyoruz. İlave ediyoruz. Artık Amerika'yla da bugün Botaş'ın imzaladığı anlaşma farklı geçmiş çalışmalarımızdan. Uzun dönemli gaz tedarik anlaşması noktasında iş birliği beyanını ortaya koyuyor. Dolayısıyla bu anlamda önemli. Türkiye'nin gaz tedariğinin çeşitlenmesi açısından önemli. Umut ediyorum, bugün itibariyle konuştuğumuz Türkiye'nin bugün ihtiyacının yüzde 8'ini karşılayabilecek büyüklükte bir anlaşma."

Bakan Bayraktar, nükleerde büyük reaktör çalışmalarının hızla sürdüğünü, ABD ile de sanayide enerjinin dönüşümünü sağlayan küçük modüler reaktörler konusunda iş birliği imkanı olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE'YE ÇOK İLGİLERİ VAR"

Bayraktar, "Küçük modüler reaktörle ilgili de iş birliği arayışı içerisindeyiz. Özellikle bu konuda yetkin ABD'li şirketler var. Onların da Türkiye'ye çok ilgisi var" diye konuştu.

ABD'li mevkidaşı ile de bir araya gelen Bayraktar, iki ülke arasında "Enerji ve İklim Diyaloğu" programı konusunda önemli bir adım attıklarını söyledi.

Bakan Alparslan Bayraktar, "Bunun ilk toplantısını burada yaptık. Bundan sonraki toplantıyı belki Türkiye'de organize edeceğiz. Ama orada da dediğim gibi mutlaka özel sektörü de bu programın içerisine almayı hedefliyoruz" ifadelerine yer verdi.

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