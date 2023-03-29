İSTANBUL 9°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mart 2023 Çarşamba / 8 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,1329
  • EURO
    20,7387
  • ALTIN
    1206.47
  • BIST100
    4799.81
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Türkiye'nin sera gazı emisyonu 2021'de yüzde 7,7 arttı
Ekonomi

Türkiye'nin sera gazı emisyonu 2021'de yüzde 7,7 arttı

Türkiye'de toplam sera gazı emisyonu 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 7,7 artarak 564,4 milyon ton karbondioksit (CO2) eşdeğeri oldu.

AA29 Mart 2023 Çarşamba 10:25 - Güncelleme:
Türkiye'nin sera gazı emisyonu 2021'de yüzde 7,7 arttı
ABONE OL

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılına ilişkin sera gazı emisyonu verilerini açıkladı.

Bu dönemde toplam emisyonlarda karbondioksit eşdeğeri olarak en büyük payı yüzde 71,3 ile enerji kaynaklı emisyonlar alırken, bunu sırasıyla yüzde 13,3 ile endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı, yüzde 12,8 ile tarım ve yüzde 2,6 ile atık sektörü takip etti.

Kişi başı toplam sera gazı emisyonu 1990'da 4 ton karbondioksit eşdeğeri olurken, 2020'de 6,3 ton ve 2021'de 6,7 ton karbondioksit eşdeğeri olarak hesaplandı.

Böylece, 2021'de toplam sera gazı emisyonu bir önceki yıla göre yüzde 7,7 artarak 564,4 milyon ton karbondioksit eşdeğeri oldu.

- ENERJİ SEKTÖRÜ EMİSYONLARI ARTTI

Enerji sektörü emisyonları 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 9,8 artarak 402,5 milyon ton CO2 eşdeğerine ulaştı.

Endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı emisyonları 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 10,6 artarak 75,1 milyon ton CO2 eşdeğeri olarak hesaplandı.

Bu dönemde tarım sektörü emisyonları ise yüzde 1,5 azalarak 72,1 milyon ton CO2 eşdeğeri oldu. Atık sektörü emisyonları ise yüzde 9,9 azalarak 14,7 milyon ton CO2 eşdeğerine yükseldi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.