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Ekonomi

Türkiye'nin tarihi projesine Zaho kalkanı! Güzergahtaki terör yuvaları yok edilecek

Türkiye ile güvenlik iş birliği anlaşması imzalayan Irak, 1991'de Körfez Savaşı'nın ardından çekildiği Ankara'nın bilgisi dahilinde sınır hattına yeniden asker konuşlandırdı. Türkiye sınırına yakın Zaho'da kurulan 2 üssün, Kalkınma Yolu Projesi'ne kalkan olacağı ifade ediliyor. Bu kapsamda, yol güzergahındaki terör yuvaları yok edilerek, örgüte darbe vurulacak. Türkiye'nin öncülüğünde Irak, Katar ve BAE arasında ilk imzaların atıldığı, trilyon dolarlık Körfez sermayesini Avrupa'ya açacak tarihi Kalkınma Yolu Projesi'nin dünya ticaretinde dengeleri değiştirmesi bekleniyor.

Yeni Şafak7 Mayıs 2024 Salı 08:16 - Güncelleme:
Türkiye'nin tarihi projesine Zaho kalkanı! Güzergahtaki terör yuvaları yok edilecek
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Irak, Türkiye ile imzaladığı güvenlik iş birliği çerçevesinde 1991'de Körfez Savaşı'nın ardından çekildiği sınır hattına 33 yıl sonra yeniden asker konuşlandırdı. Türkiye sınırına yakın Zaho'da kurulan üs, 'Kalkınma Yolu Projesi için kalkan' olarak görülüyor. Zaho'da kurulan üsler dünya ticaretinde dengeleri değiştirecek Kalkınma Yolu Projesi güzergahında yer alıyor.Geçtiğimiz hafta Irak sınır birlikleri Zaho'da iki üs kurdu.

GÜZERGAHTAKİ YUVALAR İMHA EDİLECEK

Zaho'da kurulan üsler, Körfez ülkelerini Avrupa'ya bağlayacak olan, Türkiye üzerinden Basra Körfezi'ne uzanacak Kalkınma Yolu güzergahında yer alıyor. Irak ordusu öncelikle yol güzergahında üsler kurarak projenin hızlanmasını sağlayacak. Yeni Şafak'ın haberine göre, Yol güzergahındaki terör yuvaları yok edilerek, örgüte darbe vurulacak.

OVAKÖY'DEN GÜVENLİ BAĞLANTI

Irak, tarihi yol güzergahında kuracağı üslerle Kalkınma Yolu'nun Türkiye'ye Ovaköy Sınır Kapısı üzerinden güvenli bir şekilde bağlanmasını sağlayacak. Ovaköy Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye girecek Kalkınma Yolu için 615 km demir yolu, 320 km kara yolu yapılacak. Irak tarafında ise bin 200 km demir ve kara yolu inşa edilecek.

TİCARETTE DENGELER DEĞİŞECEK

Dünya ticaretinde dengeleri değiştirmesi beklenen Kalkınma Yolu Projesi trilyon dolarlık Körfez sermayesini Avrupa'ya açacak. Ticaret merkezlerine uzanacak projenin yatırım büyüklüğü 16 milyar doları bulurken, Uzak Doğu ile Avrupa arası ticaretin süresi 20 gün kısalacak.

KARŞILIKLI İKİ OFİS

Türkiye ile Irak arasında Kalkınma Yolu Projesi için görüşmeler hızlandı. Projede yakın iş birliği ve temsilde sürekliliği sağlamak için karşılıklı olarak Bağdat ve Ankara'da ofis açılacak. İş birliğini hızlandıracak demir yolu, kara yolu, denizcilik ve gümrük gibi konularda ise özel çalışma grupları kurulacak.

BURAYA PKK YUVALANMIŞTI

30 yıldır bölgesel yönetim ve merkezi hükümet arasında anlaşmazlık nedeniyle PKK'nın yuvalandığı bir alan olarak bölgeye, yeni üs bölgelerinin kurulması hedefleniyor. Irak'ın kuzeyindeki PKK varlığını bitirmek için komandolar, sahada harekat alanını da genişletiyor.

EYP TARAMASI YAPILIYOR

Harekat öncesi EYP temizliğine devam eden komandolar, bazı bölgelerde ise sızma girişimlerine karşı da teyakkuzda. Yeni Şafak'ın edindiği bilgiye göre, harekata katılacak komandoların intikalleri devam ederken, harekat alanında ise yoğun şekilde EYP araması yapılıyor.

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