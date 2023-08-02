Türkiye'nin yükselişi ABD'nin gündeminde: Yeni bir dünya kuruluyor

ABD merkezli yayın kuruluşlarından CNBC, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın Rusya-Ukrayna savaşında yeni barış arabulucuları olarak ortaya çıktığını yazdı.



CNBC'de yer alan analiz yazısında iki ülkenin esir takası ve Tahıl koridoru konularında önemli rol oynadıklarına dikkat çekildi.



Türkiye'nin Karadeniz tahıl girişimini yeniden canlandırmaya çalıştığı belirtilirken Suudi Arabistan'ın Cidde'de ABD, Türkiye, AB, Çin, Hindistan ve Brezilya'nın yanı sıra pek çok ülkenin davetli olduğu bir Ukrayna barış zirvesi düzenlemeyi planladığı vurgulandı.



Yazıda, "NATO'nun en büyük ikinci ordusu olarak siyasi ağırlığı ve Karadeniz'den Akdeniz'e tek giriş noktası olan Türk boğazları üzerindeki kontrolü Türkiye'ye özel bir diplomatik avantaj sağlıyor" denildi.



TÜRKİYE'NİN YÜKSELİŞİ ABD'NİN GÜNDEMİNDE: YENİ BİR DÜNYA KURULUYOR

Türkiye ve Suudi Arabistan'ı "orta güç" olarak nitelendirilirken yazıda, "İki ülkenin tür büyük çaplı çatışmalara arabuluculuk yapmadaki yükselişi, kararları sadece ABD ve Batı'nın almadığı, küçük ülkelerin de kendilerini Rusya ve Çin'e bağlamak zorunda kalmadığı yeni bir dünyaya işaret ediyor" ifadeleri kullanıldı.

CNBC'ye konuşan uzmanlar, "Hem Türkiye hem de Suudi Arabistan, her ikisinin de Putin ile iyi ilişkileri olduğu ve aynı zamanda Türkiye'nin yaklaşık 70 yıllık NATO üyeliği ve Suudi krallığın Batı'nın uzun süreli müttefikleri olduğu göz önüne alındığında, genel olarak iyi konumlanmış aracılar olarak görülüyor" yorumunda bulundu.

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI KILIÇ, CİDDE'DE "UKRAYNA BARIŞI" KONULU ULUSAL GÜVENLİK DANIŞMANLARI TOPLANTISI'NA KATILACAK



Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde 5 Ağustos'ta düzenlenecek "Ukrayna Barışı" konulu Ulusal Güvenlik Danışmanları Toplantısı'na katılacak.

Edinilen bilgiye göre, "Ukrayna Barışı" konulu Ulusal Güvenlik Danışmanları Toplantısı, 5 Ağustos'ta Cidde'de düzenlenecek. Türkiye adına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Kılıç'ın katılacağı toplantıda Ukrayna'daki son durum ele alınacak, Rusya-Ukrayna barışı için fikir alışverişinde bulunulacak.

Toplantıya, NATO, AB Komisyonu ve AB Konseyi temsilcileri ile Brezilya, Kanada, Danimarka, Fransa, Almanya, Hindistan, İtalya, Ukrayna, Suudi Arabistan, Güney Afrika, İngiltere, ABD, Japonya, İsveç, Danimarka ve Finlandiya'dan ulusal güvenlik danışmanlarının katılması bekleniyor. Kılıç, toplantı kapsamında muhataplarıyla ikili görüşmeler de yapacak.