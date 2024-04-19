Bakan Bayraktar, NTV'de katıldığı bir programda enerji gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda doğal gaz üretimini artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü ve günlük doğal gaz üretiminin mayıs ayı gibi 5 milyon metreküpe çıkmasının hedeflendiğini belirten Bayraktar, "Bu sahada çok farklı lokasyonlarda rezervi yükseltecek yeni keşifler gelebilir." diye konuştu.

"ULUSLARARASI PETROL ŞİRKETLERİYLE BİR ORTAKLIK YAPIYORUZ"

Bayraktar, Karadeniz'de petrol arama çalışmalarının da sürdüğünü dile getirerek, "Karadeniz'de petrol emaresi olduğunu düşündüğümüz bir keşif kuyusunu da önümüzdeki süreçte, birkaç ay içinde inşallah kazacağız." dedi.

Libya ve Somali'de yapılacak sismik çalışmalarla ilgili bilgi veren Bayraktar, şunları ifade etti: "Libya'daki bir kara sahasında anlaşmaya çok yakınız, imzalamak üzereyiz. Uluslararası petrol şirketleriyle bir ortaklık yapıyoruz. Libya'da çok önemli bir offshore sahasıyla ilgiliyiz. Irak'taki sahalarla da diğer coğrafyalarda olabilecek bütün projelerle de ilgileniyoruz. Bunun son örneklerinden bir tanesi Somali. Somali ile alakalı hedefimiz şudur; 2024 bitmeden orada tespit ettiğimiz bir lokasyonda sismik çalışmaya başlayacağız. 3 boyutlu bir sismik yapacağız. Oradan gelecek değerlendirmelerle 2025'te keşif amaçlı bir derin deniz sondajını yapmayı hedefliyoruz. Ümit ediyorum ki buradan bir netice alırız. Bu önemli bir adım ve gelişme olur. Eminim, Somali için çok daha anlamlı bir gelişme olur."

"IRAK-TÜRKİYE BORU HATTIYLA PETROLÜ CEYHAN DÖRTYOL'A ULAŞTIRMAMIZ MÜMKÜN OLACAK"



Bakan Bayraktar, Gabar'da günlük 40 bin varilin üzerinde üretim olduğunu ve halihazırda çıkarılan petrolün tankerlerle taşındığını belirterek, üretim arttıkça maliyetleri düşürmek ve lojistik kolaylık için boru hattına ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Söz konusu boru hattına yönelik çalışma yürütüldüğünü söyleyen Bayraktar, "Gabar sahasını Irak-Türkiye boru hattına bağlayacak 35-36 kilometrelik hattın yarısının yapımı gerçekleşti. İdil'deki BOTAŞ istasyonuna bu petrolü taşıyacak boru hattının yapımı devam ediyor. Oraya ulaştıktan sonra da 650 kilometrelik Irak-Türkiye boru hattıyla petrolü Ceyhan Dörtyol'a ulaştırmamız mümkün olacak." dedi.

Bayraktar, Irak-Türkiye boru hattının iki ülke ilişkileri için ve bölge ile dünya petrol piyasaları açısından önemli bir proje olduğuna işaret ederek, boru hattının Türkiye sınırlarındaki 650 kilometrelik kısmının hep çalışır vaziyette bulunduğunu dile getirdi.

Geçen yıl yaşanan deprem ve sel felaketleri sonrası martta bakım çalışmaları yürütüldüğünü belirten Bayraktar, şunları söyledi: "4 Ekim 2023 itibarıyla petrol boru hattımız teknik olarak çalışmaya hazırdır ama o gün bugündür hala boru hattından bir akış yok. Irak ile devam eden bir tahkim davamız var. Orada da ifade ettiğimiz husus şu idi, bu petrol boru hattında petrol akışındaki eksiklikler ve yaşanan sıkıntıların müsebbibi Türkiye değildir. Özellikle Kuzey Irak yönetimi ile merkezi hükümet arasındaki anlaşmazlıktan kaynaklı sıkıntı var. Bunun yansımasını da gördük. 4 Ekim'den sonra teknik olarak petrol akışına mani hiçbir şey olmamasına rağmen bir varil bile petrol henüz buradan akmış değil. Biz buna hazır olduğumuzu ifade ettik. Teknik olarak hazırız."

82 MİLYAR LİRALIK DESTEK YAPILDI



Bayraktar, geçen yıldan beri konutlar için 25 metreküpe kadar doğal gaz tüketiminin ücretsiz olduğunu anımsatarak, "Yaklaşık 6 milyar metreküplük gazın vatandaşlarımıza ücretsiz verilmesini sağlamış olduk ve bunun sonuna geldik. Bu da toplamda yaklaşık 82 milyar liralık bir destektir." ifadesini kullandı.

Elektrikte de hanelerin desteklendiğine işaret eden Bayraktar, elektrikte ve doğal gazda sağlanan toplam desteğin geçen yıl yaklaşık 280 milyar liranın üzerinde olduğunu belirtti.

Bayraktar, bütçe imkanları dahilinde vatandaşların desteklenmesine devam edileceğini dile getirerek, "Mayıs ayında da şu anda bizim herhangi bir zam beklentisi gözükmüyor, onu da yönetebileceğimizi düşünüyoruz." dedi.

"HIZLI BİR ŞEKİLDE DEVREYE ALMAYI HEDEFLİYORUZ"

12 Nisan'da Türkiye'nin günlük elektrik tüketiminin yüzde 78,5'inin yenilenebilir enerjiden sağlandığını ifade eden Bayraktar, yeşil enerji kaynaklarını devreye almaya devam edeceklerini bildirdi.

Rezervuarlı barajlara yüzer güneş santralleri kurmayı hedeflediklerini söyleyen Bayraktar, bu alanda 10 bin megavatın üzerinde potansiyel olduğunu ifade etti.

Bayraktar, barajlarda hem buharlaşmayı önlemesi hem de elektrik üretimini sağlaması planlanan santrallerle alakalı hukuki altyapının gelecek hafta TBMM Genel Kurul gündemine geleceğini, ilgili kanunun çıkmasının akabinde yatırımları da hızlı bir şekilde devreye almayı hedeflediklerini söyledi.