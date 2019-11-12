Türkiye’yi endüstri 4.0’a taşıyacak tesis

MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, teknolojiyle dönüşen dünyada değişimin kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak, “Teknoloji bize ne getirecek diye beklemek yerine Türkiye’yi Endüstri 4.0 ve dijital dönüşümde söz sahibi yapacak, dünya standartlarında bir teknoloji merkezi açmaya hazırlanıyoruz. 60’ıncı yılımızda yeni nesil sendikacılık vizyonumuzun ilk icraatı olan teknoloji merkezimizi, yani MEXT’i ilk kez duyurmanın heyecanını yaşıyoruz” dedi.

2020’DE DEVREDE

MEXT’i yerli kaynaklarla 2020’nin üçüncü çeyreğinde hizmete açacaklarını bildiren Akkol, teknoloji merkezinin 8 bin metrekare alan üzerine kurulacağını aktardı. Özgür Burak Akkol, MEXT projesinin hazırlık aşamasının yaklaşık 2.5 yıl sürdüğünü ifade etti.

30 BİN KİŞİYE EĞİTİM

Özgür Burak Akkol şunları söyledi: “MEXT’in en önemli ayaklarından biri, üretimin her aşamasında tüm çalışanları dönüştürecek deneyime dayalı eğitimler verilecek. Harvard ve MIT üniversitelerinin iş birliğiyle yılda 30 bin çalışana en ileri eğitim içerikleri sunacağız. Katılımcıların gelişimini baştan sona planladığımız 2 yıllık bir eğitim planıyla hareket edeceğiz. MEXT kapsamında kuracağımız ‘dijital fabrikada’ hem parçalı üretimi göreceğiz hem de galvanizli çelik üretiminin dijital ikizini yaratacağız. Avrupa’nın en büyük uygulamalı bilimler araştırma ve geliştirme organizasyonu olan Fraunhofer Enstitüsü, üyelerimizin dijital dönüşümü için bir yol haritası çizecek. Her üyemiz için 2 yıllık periyotlarla takip edilip güncellenecek.”