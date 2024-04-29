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Ekonomi

Türkiye'yi kanatlandıran anlaşma! THY-Airbus-Rolls Royce stratejik imzaları attı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 'THY – Airbus – Rolls Royce Ortak Üretim Koordinasyon İmza Töreni'ne ülkemizin havacılık sektöründeki potansiyelini ve dünya pazarındaki konumunu bir adım daha ileri taşımak adına katılım sağlamış bulunuyoruz' dedi.

29 Nisan 2024 Pazartesi 13:36 - Güncelleme:
Türkiye'yi kanatlandıran anlaşma! THY-Airbus-Rolls Royce stratejik imzaları attı
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "THY – Airbus – Rolls Royce Ortak Üretim Koordinasyon İmza Töreni'ne ülkemizin havacılık sektöründeki potansiyelini ve dünya pazarındaki konumunu bir adım daha ileri taşımak adına katılım sağlamış bulunuyoruz. "İhracatın Yüzyılı"nda, milli gururumuz ve bayrak taşıyıcı havayolumuz Türk Hava Yolları'nın Airbus ve Rolls Royce şirketleri ile yeni uçak ve motor alımları kapsamında yapacağı bu önemli bir yerlileştirme amaçlı üretim anlaşmasını çok önemli buluyoruz. Bu önemli anlaşma vesilesiyle, firmalar arasında gerçekleştirilecek olan ikili görüşmelerin halihazırda havacılık sektörünün tedarik zincirinde yer alan firmalarımız için olduğu gibi, tedarik zincirinin henüz bir parçası olmayan firmalarımız için de yeni fırsatlar oluşturmasını, yerli üretimimize ve tedarikçilerimizin gelişimine önemli katkılar sağlamasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

  • Ticaret Bakanı Ömer Bolat
  • anlaşma

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