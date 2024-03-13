İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mart 2024 Çarşamba / 4 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,0974
  • EURO
    35,1358
  • ALTIN
    2227.7
  • BIST100
    8980.39
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Türkiye'yi tercih ediyorlar! Artış yüzde 40'ı geçti
Ekonomi

Türkiye'yi tercih ediyorlar! Artış yüzde 40'ı geçti

Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig, Almanların bu yaz tatili için Türkiye rezervasyonlarında yaşanan artışın yüzde 40'ı geçtiğini belirterek, 'Tatil paketi söz konusu olduğunda Türkiye, İspanya'dan bile önde.' dedi.

AA13 Mart 2024 Çarşamba 11:10 - Güncelleme:
Türkiye'yi tercih ediyorlar! Artış yüzde 40'ı geçti
ABONE OL

Fiebig, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Uluslararası Turizm Borsası (ITB) Fuarı'nda AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Turizm sektörünün insanların seyahat etmek istemesiyle iyi bir "ruh hali" içinde olduğunu dile getiren Fiebig, bunun yaz tatili için rezervasyon rakamlarına yansıdığını söyledi.

Fiebig, gelecek yaz sezonu için Almanya'da rezervasyonlarda yüzde 30'luk bir artış olduğunu dikkati çekerek, bu yükselişin devam etmesini beklediklerini kaydetti.

- "TÜRKİYE, HER ŞEY DAHİL ÜRÜNLER SUNAN DESTİNASYONLAR ARASINDA BİR NUMARA"

Norbert Fiebig, Almanların seyahat tercihlerinde Türkiye'nin konumuna değinerek, "Almanların nereye seyahat ettiğine baktığımızda gördüğümüz şey; rezervasyonda yüzde 40'tan fazla bir artışla Türkiye'nin çok iyi durumda olduğu. Tatil paketi söz konusu olduğunda Türkiye, İspanya'dan bile önde. Üçüncü sırada Yunanistan ve dördüncü sırada Mısır var." diye konuştu.

Fiebig, Türkiye'ye yönelik rezervasyonların bu yıl özellikle çok iyi olduğunu ve bunun tüm sene boyunca devam etmesini beklediğini kaydederek, "Bunun nedeni Türkiye'nin çok iyi bir fiyat/performans oranına sahip olması ve Almanya'da çok popüler olan her şey dahil ürünler söz konusu olduğunda Türkiye'nin bu destinasyonlar arasında bir numarada bulunması." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin altyapısının çok güzel ve yeni olduğunu dile getiren Fiebig, ülkenin kültürel turizme odaklanması gerektiğini de anlattı.

Fiebig, "Türkiye'nin kültürel açıdan sunabileceği çok şey var. Buna Alman potansiyel müşterileri çekmemiz lazım. Dolayısıyla Almanların gözde tatil destinasyonu olarak Türkiye'nin başarısını kültürel tarafta arayarak, geliştirebileceğimiz ve manevra yapabileceğimiz birçok alan var." şeklinde konuştu.

- "TÜRKİYE DİĞER RAKİPLERİNDEN DAHA İYİ DURUMDA"

Alman Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Fiebig, Türkiye'yi turizm pazarındaki en başarılı destinasyon olarak gördüklerini belirterek, "Türkiye'nin çok popüler olan güneş ve plaj ürününün yanı sıra kültürel ve sportif taraftaki cazibesiyle daha fazla insan çekmeye odaklanması lazım." açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin sağlık turizmi konusunda da çok cazip olduğunu vurgulayan Fiebig, "Genel olarak son birkaç yıldır Türkiye'nin turizmde çok iyi gittiğini görüyoruz. Türkiye diğer rakiplerinden daha iyi durumda." diye konuştu.

Fiebig, küresel turizmin Kovid-19 salgını sonrası toparlanmasına devam ettiğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Enflasyon düşmesiyle daha ılımlı fiyat artışları bekliyorum. Almanlar seyahat etmeye hevesli. Fırsat bulduklarında da bunu yapıyorlar ancak müşterilerin fiyat hassasiyetini hafife almamalıyız. İnsanların ceplerinde bitmeyen para yok ve fiyatlara çok dikkatli bakıyorlar. 'Paramın karşılığını en iyi nerede alabilirim' sorusu devam edecek ve bu da fiyat/fayda oranı çok iyi olan destinasyonlar için gelecekte de çok iyi olacakları anlamına geliyor."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.