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Ekonomi

Türkiye'yi yakın takibe aldılar! Büyük bir fırsata dönüşebilir

Teknoloji, altyapı ve savunma gibi birçok alanda başarılı çalışmalar yürüten Türkiye, geliştirdiği yeni teknolojilerle yurt dışı yatırımcısının dikkatini çekti. Türkiye'yi yakın takibe alan yatırımcılar fabrika ve AR-Ge merkezleri açma planı yapmaya başladılar. Çin ziyaretleri sonrası değerlendirmelerde bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'Türkiye'ye çok güçlü bir ilgi var ve hedefimiz önümüzdeki dönemde bu ilgiyi yatırıma dönüştürmek. Özellikle elektrikli araç odaklı dönüşümü Türkiye için fırsata dönüştürmenin gayreti içindeyiz.' dedi.

AA25 Aralık 2023 Pazartesi 13:04 - Güncelleme:
Türkiye'yi yakın takibe aldılar! Büyük bir fırsata dönüşebilir
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'de yeni nesil teknoloji yatırımlarını desteklediklerini bildirerek, "Türkiye'ye çok güçlü bir ilgi var ve hedefimiz önümüzdeki dönemde bu ilgiyi yatırıma dönüştürmek." ifadesini kullandı.

Kacır, yaptığı açıklamayla, 8 farklı şehri ziyaret ettiği Çin ziyaretini değerlendirdi.

"TÜRKİYE İÇİN FIRSATA DÖNÜŞTÜRMENİN GAYRETİ İÇİNDEYİZ"

Çin'de otomotiv ve batarya üretim sektöründe faaliyet gösteren GAC AION, Chery, Zeekr, BYD, SAIC, Fararis ve Huawei firmalarını ziyaret ettiğini aktaran Kacır, Çin'in, otomotiv sektöründeki dönüşümün öncüsü olduğuna işaret etti.

Kacır, Çinli otomotiv firmalarının özellikle yenilikçi teknolojiler alanında dünyanın önüne geçtiğini belirterek, küresel pazarlara da geliştirdikleri ve ürettikleri elektrikli araçları ihraç edebilir hale geldiklerini kaydetti.

Gelecek dönemde pek çok ülkedeki otomobil pazarında yeni oyuncuların ortaya çıkacağına dikkati çeken Kacır, "Özellikle elektrikli araç odaklı dönüşümü Türkiye için fırsata dönüştürmenin gayreti içindeyiz. Attığımız en önemli adım, milli markamız Togg'u ortaya çıkarmak oldu. Tam zamanında Türkiye bu kez devrimin öncü ülkelerinden biri olabilmek adına önemli bir hamleyi gerçekleştirmiş oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Kacır, Togg'un yıl sonuna kadar 20 bin araç teslimini gerçekleştireceğini ve millete verdikleri sözü tutmuş olacaklarını bildirdi.

- "TÜRKİYE'Yİ ÜRETİM MERKEZİ HALİNE GETİRMEYİ AMAÇLIYORUZ"

Gelecek dönemde Togg ve yeni oyuncularla bu dönüşümü hızlandırmak istediklerine işaret eden Kacır, şöyle devam etti:

"Elektrikli araçlara dönüşüm, Türkiye için çok yönlü faydalar getirebilir. 2053 yılı karbon nötr hedefleri için elektrikli araç dönüşümünü önemsiyoruz. Diğer bir yönüyle de petrol ithalatçısı ve yenilenebilir enerjiye yaptığımız yatırımlar sayesinde elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payını yükseltebilmiş bir ülke olarak, elektrikli araçların kullanımının yaygınlaşmasının uzun vadede ekonomimiz açısından da yarar getireceğini öngörüyoruz. Milletimizin en yenilikçi teknolojilere erişmesini de değerli görüyoruz ama bunun da ötesinde Türkiye'yi yeni nesil otomobiller için bir üretim merkezi haline getirmek bizim nihai amacımız, bunu yapabilmek adına bir yandan Togg'u desteklemeye devam edeceğiz bir yandan da yeni yatırımları ülkemize çekebilmek adına gayret göstereceğiz."

Kacır, Çin ziyaretinde Farasis firmasıyla görüştüklerini anımsatarak, firmanın Togg ile Gemlik'te batarya hücre üretim tesisi kuracağını belirtti.

- "TÜRKİYE'Yİ YAKİNEN TAKİP EDİYORLAR"

Yeni nesil teknoloji yatırımlarını teşvik ederek, desteklediklerini aktaran Kacır, "Bu imkanları muhataplarımızla paylaştık. Türkiye'ye çok güçlü bir ilgi var ve hedefimiz önümüzdeki dönemde bu ilgiyi yatırıma dönüştürmek, bu markaların Türkiye'ye yatırım yapabilmelerini sağlayacak adımları atmak. Ziyaretlerimizde bunun gayreti içinde olduk. Onların da Türkiye'yi çok yakinen takip ettiklerini gördük." ifadelerini kullandı.

Kacır, gelecek dönemde Türkiye'deki mevcut üreticilerin yenilikçi teknolojiler odağında hızlı bir dönüşüme imza atacağını ve yeni oyuncuların Türkiye'ye yatırım yapmaya devam edeceğini vurguladı.

Bu ziyaretlerin, Türkiye'ye gelecek yatırımları hızlandıracağını dile getiren Kacır, şunları kaydetti:

"Mobilite sektöründe akıllı ulaşım çözümleri tarafında önemli projeler gerçekleştiren Huawei'yi de ziyaret ettik. Şirketin Türkiye'de bir AR-GE merkezi var. Bu merkez önemli çalışmalara imza atıyor. Huawei'nin otomotiv çözümlerinde kullandığı pek çok ürün ve sistemin Türkiye'deki AR-GE merkezinde geliştirilmiş olduğunu duymak ayrı bir gurur vesilesi oldu. Türkiye'nin bu alanda hızlanması, yenilikçi teknolojilerin üretim üssü haline gelebilmesi için gayret göstermeye devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde küreselleşme yolculuğunda pek çok marka ve üreticinin adresi Türkiye olacak."

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