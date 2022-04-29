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Ekonomi

Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor! Kardeş ülke gaza bastı, petrol ve doğal gazda ciddi yükseliş

Kardeş ülke Azerbaycan'ın Enerji Bakanlığı 2022'nin ilk çeyreğinde kondensat dahil 8,3 milyon tondan fazla petrol ürettiğini açıkladı. Toplam üretilen petrolün 5,3 milyon tonu Azeri-Çırak-Güneşli'ye, 1,1 milyon ton kondensat Şah Deniz'e ait. Azerbaycan'ın Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) ise kondensat dahil 1,9 milyon ton üretim gerçekleştirdi.

Star Gazetesi29 Nisan 2022 Cuma 22:23 - Güncelleme:
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Kardeş ülke Azerbaycan petrol ve doğal gaz üretiminde önemli mesafe kat etmeyi başardı. Enerji Bakanlığı, Azerbaycan'ın 2022'nin ilk çeyreğinde kondensat dahil 8,3 milyon tondan fazla petrol ürettiğini duyurdu. Rapor edilen bilgiye göre kondensat dahil olmak üzere ihraç edilen petrol hacmi yaklaşık olarak 6,7 milyon tonu buldu.

PETROL ÜRETİM RAKAMLARI

Azerbaycan, 1 Nisan 2022'ye kadar işletmeye alınmasından bu yana, Azeri-Çırak-Güneşli ve Şah Deniz'den kondens dahil 587 milyon tondan fazla petrol çıkarıldı. Şah Deniz'den ise 35 milyon tondan fazla kondensat çıkarıldı.

GAZ ÜRETİM RAKAMLARI

Azerbaycan, 2022 Ocak-Mart döneminde doğalgaz üretimini 11,8 milyar metreküp olarak gerçekleştirdi. Bunun 3,5 milyar metreküpü Azeri-Çırak-Güneşli'den, 6,4 milyar metreküpü Şah Deniz'den çıkarıldı. SOCAR ise, 1,9 milyar metreküp gaz üretti.

TÜRKİYE'YE 4 MİLYAR METREKÜPTEN FAZLA GAZ İHRAÇ EDİLDİ

Yurtdışına gaz satışı yaklaşık 5,9 milyar metreküp olup, bunun 2,2 milyar metreküpü Türkiye'ye, 2,6 milyar metresi Avrupa'ya ve 1,1 milyar metreküpü Gürcistan'a ihraç edilmiştir. Ayrıca, rapor edilen dönemde TANAP aracılığıyla Türkiye'ye 4 milyar metreküpten fazla gaz ihraç edildi.

Star Gazetesi

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