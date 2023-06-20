Türklere çağrı yaptı: İş birliği yapalım

Türkiye Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası (ÖTSO) tarafından düzenlenen iş forumuna Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, ÖTSO Başkan Yardımcısı İslam Casimov ve TİM Sektörler Konseyi üyesi İsmail Yılmaz ile çok sayıda Özbek ve Türk iş insanları katıldı.

Büyükelçi Bekar, iş görüşmesinin açılışında yaptığı konuşmasında, iki ülke cumhurbaşkanları arasındaki samimi dostluk ve karşılıklı güvenden güç alan Özbekistan-Türkiye ilişkilerinin son dönemde kapsamlı stratejik ortaklık ilişkileri çerçevesinde her alanda hızla gelişmekte olduğunu kaydetti.

Bekar, iş adamlarının iki ülke arasındaki dostluk ve ortaklığın elçileri olarak görev yaptığını belirterek, Türk iş adamlarının Özbekistan dahil diğer ülkelerde gurur verici projeleri gerçekleştirmekte olduğunu aktardı.

İki ülke arasındaki iş birliği potansiyelinin yüksek olduğuna dikkati çeken Bekar, "Bizim için önemli olan cumhurbaşkanlarımızın ortaya koyduğu hedef doğrultusunda ilerlemektir. Ki bu hedef, geçen sene 3,5 milyar dolar olan ikili ticaret hacminin yakın zamanda 5 milyar dolara çıkarılmasıdır. Bu hedef doğrultusunda sizlerle birlikte çalışmaya devam etmekteyiz." dedi.

Türk iş adamlarının ata yurdu Özbekistan'a gelerek iş birliği yapmak için girişimlerde bulunmalarının önemine değinen Bekar, bu iş görüşmelerinin başarılı geçmesini diledi.

Casimov da, TİM'in Türkiye'nin önde gelen ihracatçılarını birleştiren en önemli kuruluşlarından biri olduğunu kaydederek, amaçlarının Türkiye ile her alandaki ticari-ekonomik ilişkileri daha da geliştirmek olduğunu belirtti.

Casimov, Özbekistan hükümetinin yabancı yatırımcı ve iş adamları için gereken her türlü desteği sağalamaya hazır olduğunu ifade ederek, Türk iş adamlarını Özbekistan ile iş birliği yapmaya çağırdı.

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Yılmaz ise bu iş görüşmelerine Türkiye'de 11 sektörde faaliyette bulunan 35 şirketin katıldığını anımsatarak, amaçlarının kardeş Özbekistan ile ticari ilişkileri daha da geliştirmek olduğunu belirtti.

Ortak tarihi ve kültürel değerleri paylaştıkları, Orta Asya'nın kalbinde yükselen ülke konumundaki Özbekistan'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yılmaz, "Orta Asya ülkeleri ile ticari ilişkilerimizi artırmak bizler için çok önemli. Bu nedenle bölge ülkeleriyle ticari ilişkilerimizi aralıksız sürdüreceğiz" diye konuştu.

Özbekistan'ın jeostratejik konumu, köklü kültürel mirası ve büyük bir ekonomik potansiyeli ile bölgedeki kilit ülkelerden biri olduğunu kaydeden Yılmaz, "güçlü ekonomik reformlarla Orta Asya'nın en hızlı büyüyen ekonomilerinden Özbekistan, Türk yatırımcı ve ihracatçıları için bir cazibe merkezidir." değerlendirmesini yaptı.

Yılmaz, "Özbekistan ve Türkiye, ticaretin merkezi olan Büyük İpek Yolu üzerinden Avrupa ile Asya'yı bir köprü gibi birbirine bağlıyor. Bu nedenle iki ülke arasındaki ilişkilerde büyük bir potansiyel var" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin en büyük 31. ticari ortağı olan Özbekistan'a 2022'de 5 bin 730 adet Türk şirketinin ihracat yaptığını anımsatan Yılmaz, amaçlarının son dönemde yıllık ortalama yüzde 5'lik büyüme gösteren Özbekistan ile ticari ilişkileri daha üst seviyeye çıkarmak olduğunu kaydetti.

Forumun ardından Özbek ve Tük iş adamları arasında ikili görüşmeler düzenlendi.