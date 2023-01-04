Türkleri ülkeye davet etti: Mutlaka varlık göstermemiz gerekiyor

Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Ayşegül Kandaş, Türk firmalarının başta tekstil olmak üzere Güney Afrika pazarına mutlaka girmesi ve varlık göstermesi gerektiğini belirterek "Bazı markalarımızın burada mağaza açmasının faydalı olacağını düşünüyorum." dedi.

Türkiye'nin Afrika ülkelerinde görev yapan 15 kadın büyükelçisinden biri olan Pretorya Büyükelçisi Kandaş, AA muhabirine, parlamentosunun yarısından fazlası, hükümetin de yarısı kadın olan Güney Afrika'da, bir kadın büyükelçi olarak faaliyetlerini yürütmekte hiç sıkıntı çekmediğini söyledi.

Elif Çomoğlu Ülgen'den sonra Güney Afrika'ya atanan ikinci kadın büyükelçi olduğunu belirten Kandaş, "Güney Afrika Cumhuriyeti'nin kadın büyükelçiler için doğru bir ülke olduğunu düşünüyorum. Bakanımız tarafından bu görev bana tebliğ edildiğinde özellikle direkt uçuş olması, iki ülke arasında çok fazla saat farkının bulunmaması ve ailevi nedenlerden dolayı benim için iyi bir tayin yeri oldu." dedi.

Güney Afrika'nın iş yapma tarzı açısından tüm beklentilerini karşıladığını dile getiren Kandaş, "Güney Afrika, bence Afrika kıtasının en güzel ve en rahat yaşanabilir ülkesi. Tek ciddi sorunu güvenlik meselesi. Bu noktada insan doğal olarak bir tereddüt yaşayabiliyor. Fakat doğal güzelliği, kültürel çeşitliliği ve iş yapma tarzı açısından tüm beklentilerimi karşıladı." ifadelerini kullandı.

Kandaş, Güney Afrika'daki siyasetçilerin önemli bölümünün kadınlardan oluştuğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Hükümetteki bakanların yarısı kadın. Aynı zamanda yönetimde ve parlamentoda da kadın milletvekili oranı oldukça yüksek. Yönetimde kadınlar ciddi şekilde söz sahibi. İş hayatında, ataerkil kültür olmadığı için, çok sayıda şirketin kadın CEO'su var. Dolayısıyla kadın bir büyükelçi olarak faaliyetlerimde hiç sıkıntı çekmiyorum diyebilirim. Fakat şunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Güney Afrika'da 11 kabile ve 11'den fazla dil konuşuluyor. Dolayısıyla aile ortamlarından ve kültürlerinden kaynaklı farklılıklar olabiliyor. Kırsal kesimde kadının iş hayatındaki varlığı konusunda çok net bilgilere sahip değiliz."

Fakirlik ve işsizlik oranının çok yüksek olduğu Güney Afrika kırsalında, ataerkil izlere rastlamanın mümkün olduğunu belirten Kandaş, "Toplumsal hayatta ve aile yapısında çok da eşitlikçi bir yapı görülmüyor. Ancak profesyonel hayatta Avrupai bir hava sezdim." diye konuştu.

- "GÜNEY AFRİKA'DA TÜRKİYE ALGISI ÇOK OLUMLU"

Kandaş, Güney Afrika'daki Türkiye algısının çok olumlu olduğunu, iki ülke arasında rekor düzeye ulaşan turizm hareketliliği yaşandığını kaydetti.

2022'de yaklaşık 90 bin turistin karşılıklı seyahat ettiğini aktaran Kandaş, "İki ülke arasında gerçekleşen karşılıklı üst düzey ziyaretler de ilişkileri kuvvetlendiriyor. Dışişleri Bakanı Naledi Pandor'un Antalya Diplomasi Forumu'na katılması önemliydi. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu da Bakan Pandor'un davetlisi olarak buraya bir ziyaret gerçekleştirecek. Bu ziyaret iki ülke ilişkilerini daha da ileriye taşıyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Sahra Altı Afrika'ya daha fazla ağırlık vermesi gerektiğini dile getiren Kandaş, şunları kaydetti:

"Güney Afrika Kalkınma Topluluğunda 16 ülke var. Güney Afrika, Afrika kıtasında ve bölgede lider olmaya soyunuyor. Dolayısıyla başta Güney Afrika olmak üzere şirketlerimiz bu ülkelerde daha fazla varlık gösterebilir. Çin tekstil sektöründe özellikle bazı ürünleriyle pazarı işgal etmiş durumda. Türkiye'nin bu pazarda daha etkin ve görünür olması gerekiyor."

Gümrük vergilerinin yüksek olmasından kaynaklı sorunların pazara girişte sıkıntılara neden olduğuna dikkati çeken Kandaş, Türk markalarını Güney Afrika pazarına girmeye davet ederek "Güney Afrika'da tekstil pazarına mutlaka girmemiz ve varlık göstermemiz gerekiyor. Çünkü bizim ürünlerimiz son derece kaliteli. Aynı zamanda Güney Afrika makamlarının tercih ettiği modern tekstil makineleriyle ülkenin tekstil sektörüne yardımcı olabiliriz. Böylece daha kaliteli mal üretebilirler. Kumaş ithal edebiliriz. Bazı markalarımızın burada mağaza açmasının faydalı olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kandaş, Türkiye'nin Afrika'da ve Güney Afrika'da çok sayıda kalkınmaya yönelik yatırımı olduğunu belirterek altyapı alanında da yatırımların gerçekleştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Türk müteahhitlik şirketlerinin Afrika kıtasında önemli projelere imza attığını aktaran Kandaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu şirketlerin, Güney Afrika'da da varlık göstermeleri için uğraşıyoruz. Ekonomik ve ticari ilişkilerin önündeki bazı teknik sorunların aşılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Büyükelçilik olarak en önemli amacımız iki ülke arasındaki ilişkileri her alanda ve çok boyutlu bir düzlemede yürütmek."