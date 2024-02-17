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Ekonomi

Üç kamu bankasından kredi kartı komisyonu kararı

Bankaların kredi kartı komisyon oranlarıyla ilgili olarak yeni bir karar alındı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, üç kamu bankasının, kart komisyon oranlarında indirime gittiğini açıkladı.

17 Şubat 2024 Cumartesi 13:16 - Güncelleme:
Üç kamu bankasından kredi kartı komisyonu kararı
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kredi ve banka kartlarındaki komisyon oranlarına ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Bolat, üç kamu bankasının komisyon oranlarında indirime gittiğini söyledi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO) düzenlenen 'STK İstişare Toplantısı'nda konuşan Bakan Bolat, "Şimdi üç kamu bankası, Ziraat Bankası Genel Müdürümüz bize bildirdi, bir karar aldılar. Banka kartındaki komisyon oranını yüzde 2,39'a düşürdüler aylık taksit olarak. Akaryakıt istasyonlarında da yüzde 2,25'e düşürdüler. Banka kartlarında, post makinelerindeki aylık ücretlendirmeyi de yüzde 50 indirim yaptılar. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Bakan Bolat, ihracatçılar için yeşil pasaport konusunda da çalışma yaptıklarını söyledi. Bakan Bolat, söz konusu çalışmanın Dışişleri Bakanlığı'na gönderildiğini ifade etti.

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