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Üçlü pist uygulaması ABD’den sonra Türkiye’de

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, dünyada Amerika Birleşik Devletleri (ABD) dışında herhangi bir ülkede uygulanmayan ‘üç piste eş zamanlı iniş’ uygulamasını İstanbul Havalimanı’nda hayata geçirilmesi için çalışma başlattıklarını söyledi.

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Bakan Turhan, İstanbul Havalimanı’nın iniş ve kalkış kapasitesini daha da artırmak amacıyla geleceğe yönelik planlamalar yapıldığını söyledi. ‘Üçlü paralel pist operasyonu’nun ABD dışında dünyada başka uygulamasının olmadığına dikkati çeken Turhan, böylece İstanbul Havalimanı’nın dünyanın en önemli birkaç merkezden biri haline geleceğini bildirdi.      

ARTIŞ SAĞLANACAK 

Turhan, başlangıçta üç pistin farklı kombinasyonlarda kullanılmasının planlandığına işaret ederek, şöyle konuştu: “Trafik ağırlığına göre bazı pistler kalkış, bazı pistler iniş ya da iniş-kalkış amacıyla kullanılacak. Bu yöntemle saatlik iniş ve kalkış yapabilecek hava aracı sayısında önemli ölçüde artış sağlanacak. Uçuş emniyeti ilkesinden taviz verilmeden maksimum kapasiteyle etkin hava trafik akışı sağlanması ve taksi sürelerinin kısaltılması için gerekli hava sahası tasarım çalışmaları tamamen milli imkanlar kullanılarak Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğümüz personelince yapılmıştır.” Uygulamanın hava ulaşımına önemli katkı sağlayacağını belirten Turhan, “İstanbul hava sahasında önemli değişiklikler yapılarak hayata geçirilecek uygulamanın çalışmaları, milli imkanlar kullanılarak DHMİ Genel Müdürlüğünce gerçekleştiriliyor” dedi. 

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