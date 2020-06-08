Ücretsiz izin maaş desteği ne zaman verilecek? Haziran ayı ücretsiz izin maaş desteği sorgulama e-Devlet

08 Haziran 2020 Pazartesi 14:06 - Güncelleme: 08 Haziran 2020 Pazartesi 14:06

Koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde vatandaşlara devlet tarafından ödenmeye devam eden Ücretsiz izin maaş desteği ne zaman verilecek? Sorusu bugün sabah saatlerinden itibaren ödenekten faydalanan vatandaşlarca araştırma konusu haline geldi. Bilindiği üzere 3 ay boyunca yatacak olan Ücretsiz izin maaş desteği parasının verileceği son ay haziran olarak belirlenmişti. Bu kapsamda maaş almadan izne çıkan vatandaşlara maddi destek verilmesi amacıyla Ücretsiz izin maaş desteği uygulandı. Buna göre; Mayıs ayı ücretsiz izin maaş desteği yattı mı, ne zaman verilecek? Ücretsiz izin maaş desteği Sorgulama e-Devlet sayfasından haziran ayı ücretsiz izin maaş desteği ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. İşte Ücretsiz izin maaş desteğine ilişkin tüm detaylar…

HAZİRAN AYI ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Nakdi ücret desteği olarak bilinen ücretsiz izin maaş desteği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay ücretsiz izne ayrılan çalışanların hesaplarına yatırılıyor. Bu ay da geçtiğimiz aylarda olduğu gibi ayın 8'i itibariyle hesaplara yatırılacak olan ücretsiz izin parası, İŞKUR aracılığıyla gerçekleşiyor. Ücretsiz izin maaş desteği sorgulama e-Devlet sayfası üzerinden paranızın yatıp yatmadığını öğrenebilirsiniz.

Bilindiği üzere devlet tarafından önlem sayesinde işten çıkarma yasaklanmış, bu süreçte ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara destek sağlanmaya başlamıştı. 1170 TL olan ücretsiz izin parası 3 ay boyunca aylık şeklinde verilecek. Buna göre; Ücretsiz izin maaş desteği ne zaman yatacak? Haziran ayı ücretsiz izin maaş desteği yattı mı? Ücretsiz izin maaş desteği sorgulama e-Devlet ekranı

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ SORGULAMA E-DEVLET

Ücretsiz izin maaş desteği sorgulama e-Devlet sayfası başvuru sistemi üzerinden işverenler ücretsiz izne ayrılan işçilere ilişkin bildirimlerini SGK'nin https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi adresinden Covid-19 Ücretsiz İzin Ekranı'nı seçerek bildirimlerini yapabiliyorlar.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ücretsiz izin maaş desteği başvurularına ilişkin bir açıklama yaptı. Bakan Selçuk, "Ücretsiz izne ayrılan işçilerimizle 15 Mart'tan sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara nakdi ücret desteği ödenecek" dedi.

AYIN 8'İNDE HESAPLARA YATACAK?

Ücretsiz izin maaşı her ayın 8'inde hesaplara yatırılacak. İlk maaşlar 8 Mayıs Cuma günü hesaplara yattı. Ancak İŞKUR sisteminde Iban numarası bulunmayanların ücretleri PTT'ye yatırıldı. Vatandaşlar maaşlarını PTT'den çekebilecek.

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