Uçtan Uca Yerlileşme Programı geliyor
Sanayide yerli üretime yönelik yeni bir program hayata geçiyor. Sanayi Bakanı Varank, uçtan uca Yerlileşme Programı’nı ilan edeceklerini belirterek “Geleceğin teknolojilerinin Ar-Ge’sini yapacağız” dedi.
Savunma sanayi alanında başlayan ‘yerli ve milli üretim’ hamlesi, sanayi ve üretim tarafında da ağırlığını artırıyor. Türkiye’de hem üretim hem de tüketim alanlarında yerli ürün tercih edilmesi için çalışmalar devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayideki ara malı ithalatını azaltmak üzere uçtan uca Yerlileşme Programı’nı yakında ilan edeceklerini bildirerek, “Amacımız orta-yüksek ve yüksek teknolojili üretimin payını uluslararası pazarlara entegre bir biçimde daha da artırmaktır. Bu kapsamda, sanayide girdileri yerlileştirirken, odak alanlarda geleceğin teknolojilerinin Ar-Ge’sini yapacağız” dedi.
YAPAY ZEKA ADIMI
Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2019 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı. Yerlileşme için atılan adımlar hakkında bilgi veren Varank, kamu mal alımı ihalelerinde yazılım ve teknoloji yoğun ürünlerde yerli malına yüzde 15 fiyat avantajının zorunlu hale getirildiğini, güncel yerli ürün listelerinin Kamu İhale Kurumunca yayımlandığını ve sanayi iş birliği projelerinin hayata geçirildiğini anlattı. TÜBİTAK’ın faaliyetlerine değinen Varank, Türkiye’yi yapay zeka, büyük veri ve bulut bilişim gibi alanlardaki değişim ve dönüşüme hazırladıklarını, Akıllı Üretim Sistemleri Teknoloji Yol Haritası’nı oluşturduklarını ve 8 kritik teknoloji alanında 29 kritik ürün belirlediklerini dile getirdi. Yapay zekanın da içinde bulunduğu kilit teknolojilerde Ar-Ge ve yenilik destekleri vermeye devam edeceklerinin altını çizen Varank, TÜBİTAK’ın, 2012’den itibaren yerli üretim dijital projelerine 1.6 milyar liralık Ar-Ge ve yenilik desteği sağladığını söyledi.
Yerli otomobilde ilk prototip 2019’da
Varank, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve özel sektörün 5 büyük firmasıyla kurulan Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu çalışmalarının sürdüğünü dile getirerek, “Sektörde uluslararası deneyime sahip bir CEO görevlendirildi, oluşturulan uzman kadro her geçen gün büyüyor. Girişim grubu 2019 sonunda ilk prototipi üretmeyi hedefliyor. Türkiye’nin Otomobili Projesi, Türk sanayisinin dönüşümü ve teknolojik atılımında önemli bir eşik olacak. Bu projeyi elektrikli ve sürücüsüz araç teknolojileri ve yazılımlarının milli kaynaklarla geliştirilmesi açısından bir fırsat olarak görüyoruz. Otomotiv sektörünün akıllı mobilite çözümlerine evrilmesiyle ortaya çıkan fırsat penceresinden mutlaka yararlanacak, ekosistemimizi bu yönde güçlendireceğiz” dedi.
OSB’LERDE 2.5 MİLYON İSTİHDAM HEDEFİ
Türkiye’de 311 Organize Sanayi Bölgesinde 1.8 milyon kişinin istihdam edildiğini bildiren Varank, tüm parsellerde üretime geçilmesiyle istihdamın 2.5 milyon kişiye ulaşmasını beklediklerini söyledi.
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