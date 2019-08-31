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Ucuz balık için vira Bismillah

Av yasağının kalkmasıyla balıkçılar, Erdoğan’ın katılacağı törenle denize açılacak. Balıkçılar bol balık beklendiğini belirterek, tezgahların ucuzlayacağını söylediler.

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Benizlerde 15 Nisan’da başlayan av yasağı 4.5 ay aradan sonra sona eriyor. 1 Eylül’ü iple çeken  balıkçılar, tüm hazırlıklarını tamamlayarak büyük bir heyecanla bu gece ‘Vira Bismillah’ demeyi bekliyorlar. Gırgır ve trol ağlarıyla avcılık faaliyetinde bulunan balıkçılar için 15 Nisan’da başlayan genel av yasağı, Akdeniz’de 15 Eylül’de, diğer denizlerde 1 Eylül’de sona erecek. Yeni sezonun açılışına Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. İstanbul Poyrazköy’de bugün akşam gerçekleştirilecek program kapsamında denize çeşitli türlerden balıklar da bırakılacak. 

TİM Sektörler Konseyi Üyesi ve İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB) Başkan Vekili Ahmet Tuncay Sagun, Erdoğan’ın ‘Vira Bismilah’ demesiyle yeni sezonun başlayacağını belirterek “Bu yıl hamsi, istavrit ve lüfer bol olacak. Yerli ve milli ürünümüz balıkta ihracatımız ise 1 milyar dolara ulaştı. Bereketli bir yıl bekliyoruz” dedi. 

BEKLENTİ BÜYÜK 

Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı ve Çanakkale Merkez 1 No’lu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mehmet Özkurnaz ise sezon öncesi balıkçıların büyük beklenti içine girdiğini söyledi. Özkurnaz, “Balıkçılarımız geçen sezondan memnundu. Bu sezondan da umutluyuz. Balığın, balıkçılığın özellikle palamut, torik, lüfer gibi balıkların popülasyonunun daha çok artacağını ve güzel bir dönem geçireceğimizi umuyoruz” dedi. 

Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, “Bu sene pek palamut sezonu değil ama yine de umutluyuz çünkü Karadeniz’e bayağı torik geçişi oldu” dedi. 

YÜZDE 50 UCUZLAR 

Başoğlu, hamsinin ise bol olmasını beklediklerini dile getirdi. Balığın bol olması sebebiyle fiyatlarda büyük bir düşüş olacağını belirten balık satıcısı Osman Kocabıyık de “Yasak bittikten sonra fiyatlarda büyük bir düşüş olur. Şu an 100 TL olan bir balık, ilerleyen günlerde 50-60 TL’ye kadar düşer. Av yasağının bitmesiyle fiyatlar tezgaha yansıyacaktır” dedi. 

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