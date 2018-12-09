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‘Ucuz tatil için on gününüz var’

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nden (TÜRSAB) “Temmuz ve ağustosta tatile çıkmak istiyorsanız bir hafta, 10 gününüz var” uyarısı geldi.

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TÜRSAB Dış Turizm İhtisas Başkanı Cem Polatoğlu da 40 milyon turist hedefinin yakalandığını, gelecek yıldan itibaren sektörün farklı bir bakış açısıyla yoluna devam edeceğini anlattı. Erken rezervasyon kampanyalarının aralık ayı ile birlikte başladığını vurgulayan Polatoğlu, “Bu sene yüzde 50’ye varan indirimler var. Geçen yıl 6 olan taksit sayısı bu sene 9’a çıktı. Bu da hem tatil yapacak kişiyi hem de turizmciyi  olumlu etkiledi. Yerli turistin tercihi her şey dahil oteller. Fiyatlarda geçen seneye göre Euro bazında yüzde 10, lira bazında ise yüzde 60-70 artış var.” dedi. Geçen yıllarda yerli turist için ayrılan kontenjanın toplam yatak kapasitesinin yüzde 60’ına kadar çıktığını dile getiren Polatoğlu “Bu oran şimdi yüzde 20’lere düştü” dedi.

Ayık: Erken rezervasyona talep çok hızlı

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık erken rezervasyon kampanyasının hızlı başladığını söyledi. Ayık erken rezervasyona Türkiye’nin artık alıştığını belirterek “Şu an erken rezervasyon son derece iyi ve hızlı gidiyor. Umut vadeden bir şekilde ilerliyor. Bu tempo böyle devam ettiği takdirde tahminimizce gayet iyi olacak” dedi.

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