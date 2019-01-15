Ukrayna, Bayraktar İHA için 69 milyon dolar ödeyecek

Ukrayna’nın 6 Bayraktar TB2 İHA, 3 yer istasyonu ve 200 adet mini akıllı mühimmat için 69 milyon dolar ödeyeceği öğrenildi. Ukraynalı kaynaklar, teknik-bakım ve personel eğitiminin anlaşmaya dahil olduğunu duyurdu. Bayraktar TB2’nin Ukrayna yolculuğu 3 yıllık bir süreye yayılıyor. Bu süre içinde Ukraynalı heyetler Bayraktar TB2 ile yapılan testlere katıldı. İHA’nın uçuş ve yer testlerindeki performansı, muharebe sahasındaki başarısı Ukrayna’nın kararının şekillenmesinde belirleyici oldu. Ukrayna gibi havacılıkta kritik teknolojilere sahip bir ülkenin İHA ihtiyacı için Bayraktar TB2’yi seçmiş olması bundan sonraki ihracat çalışmalarında önemli bir referans oluşturacak. Bayraktar TB2’yi daha önce de Katar tercih etmişti. Katar’da geçen yıl düzenlenen Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı’nda (DIMDEX 2018) ihracat haberi duyurulmuştu.