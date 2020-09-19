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Ekonomi

Ukrayna resmen duyurdu: Türkiye ile görüşmelere yeniden başladık

Ukrayna Ekonomi Bakan Yardımcısı Taras Kaçka, Ukrayna ve Türkiye arasında serbest ticaret anlaşması (STA) görüşmelerinin tekrar başladığını açıkladı.

AA19 Eylül 2020 Cumartesi 08:01 - Güncelleme: 19 Eylül 2020 Cumartesi 08:01
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Kaçka, resmi haber ajansı Ukrinform'a verdiği röportajda, 7 seneden fazla süren STA görüşmeleri sonucunda metnin büyük bölümünde anlaşılmış olduğunu hatırlattı.

Ocak ayında iki ülkenin birbirine yeni teklifler sunması konusunda anlaştığını belirten Kaçka, ağustosta Türkiye'den yeni teklif aldıklarını aktardı.

Kaçka, "Biz de şu anda kendi teklifimizi hazırlıyoruz ve böylece görüşmelere tekrar başlamış olduk." ifadelerini kullandı.

Yeni metnin, önceden anlaşılmış maddeleri göz önüne aldığını aktaran Kaçka, bir sonraki görüşmelerin ekim ayının ortasında planlandığını kaydetti.

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