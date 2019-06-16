Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 26. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşti. Zirvede konuşan Erdoğan ihracatçılara yeni müjdeler verdi. Erdoğan ayrıca ihracatçılara Türkiye’ye güvenme çağrısında bulundu. Başkan Erdoğan, yurtdışında ‘Türkiye’de kriz var’ algısı yaratılmaya çalışıldığını belirterek, ihracatımızın yarısından fazlasını yaptığımız AB ile siyasi ilişkilerimiz ne kadar dalgalı olursa olsun, ekonomi boyutunu sağlam tutmak zorundayız. Her ne kadar aynı Avrupa son dönemde ülkemize yönelik spekülatif kur ataklarına karşı sessiz kalmış olsa da biz, dik duruşumuzu, tutarlı duruşumuzu bozmayacağız” dedi.

‘2023’E YÜRÜYELİM’

Dışarıdaki ve onların taşeronluğunu yapan kimi kesimlerin, eskiden beri milletin ve iş dünyasının moralini bozmak için ellerinden geleni yaptığını bildiklerini ifade eden Erdoğan, “Hiç kimse yalan, çarpıtma, art niyet taşıyan bu tür haberlere itibar ederek ne yatırımını ertelesin ne de ticaretini büyütme konusunda tereddüde düşsün” dedi.

VERGİ ALINMAYACAK

Girişimciler, iş insanları, sanayiciler, tüccarlar ve üreticilere seslenen Erdoğan, “Bizler sizlere güveniyoruz. Sizlerin de bizlere güvenmenizi istiyoruz. Gelin hep birlikte ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştıralım. İşte o zaman hep birlikte bambaşka, özlediğimiz, hayal ettiğimiz büyük ve güçlü Türkiye’yi karşımızda bulacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Ülkenize güvenin, devletinize güvenin, geleceğinize güvenin, elinizdeki tüm imkanları yatırıma, üretime, istihdama, ihracata yöneltin. Böylece hem kendiniz kazanın hem de evlatlarınızın hayallerinin inşasına katkıda bulunun” diye konuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün (dün) imzaladıkları, yarın da (bugün)resmi gazetede yayınlanacak bir Cumhurbaşkanlığı kararıyla Sanayi Sicil Belgesi sahipleri ve İhracatçı Birlikleri üyelerine yapılan döviz satımlarına muafiyet getirdiklerini belirterek, “Bir başka ifadeyle artık ihracatçılarımız döviz alırken binde birlik kambiyo vergisi ödemeyecekler. Böylece döviz spekülasyonlarını önlemek için aldığımız tedbirlerin, ihracatçılarımızı etkilemesinin de önüne geçiyoruz” dedi.

KREDİ DESTEĞİ

Erdoğan, ihracatçıları desteklemek için geçen yıl 2 milyar lira, bu yıl ise 3,1 milyar lira kaynak ayırdıklarına dikkati çekerek, Türk Eximbank’ın sermayesini 3 milyar liradan, 10 milyar liraya çıkardıklarını söyledi.

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