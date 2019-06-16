31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9025
  • 6,6388
  • 254.515
  • 90.787
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

‘Ülkenize güvenin’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ihracatçılara “Yatırımlarınıza devam edin ve ülkenize güvenin” çağrısında bulundu. İhracatçılara bir de müjde veren Erdoğan “Artık ihracatçılarımız döviz alırken binde birlik kambiyo vergisi ödemeyecekler. Spekülasyonlara karşı aldığımız önlemlerden etkilenmeyeceksiniz” dedi. 

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 26. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşti. Zirvede konuşan Erdoğan ihracatçılara yeni müjdeler verdi. Erdoğan ayrıca ihracatçılara Türkiye’ye güvenme çağrısında bulundu. Başkan Erdoğan, yurtdışında ‘Türkiye’de kriz var’ algısı yaratılmaya çalışıldığını belirterek, ihracatımızın yarısından fazlasını yaptığımız AB ile siyasi ilişkilerimiz ne kadar dalgalı olursa olsun, ekonomi boyutunu sağlam tutmak zorundayız. Her ne kadar aynı Avrupa son dönemde ülkemize yönelik spekülatif kur ataklarına karşı sessiz kalmış olsa da biz, dik duruşumuzu, tutarlı duruşumuzu bozmayacağız” dedi.     

‘2023’E YÜRÜYELİM’ 

Dışarıdaki ve onların taşeronluğunu yapan kimi kesimlerin, eskiden beri milletin ve iş dünyasının moralini bozmak için ellerinden geleni yaptığını bildiklerini ifade eden Erdoğan, “Hiç kimse yalan, çarpıtma, art niyet taşıyan bu tür haberlere itibar ederek ne yatırımını ertelesin ne de ticaretini büyütme konusunda tereddüde düşsün” dedi.

VERGİ ALINMAYACAK 

Girişimciler, iş insanları, sanayiciler, tüccarlar ve üreticilere seslenen Erdoğan, “Bizler sizlere güveniyoruz. Sizlerin de bizlere güvenmenizi istiyoruz. Gelin hep birlikte ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştıralım. İşte o zaman hep birlikte bambaşka, özlediğimiz, hayal ettiğimiz büyük ve güçlü Türkiye’yi karşımızda bulacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Ülkenize güvenin, devletinize güvenin, geleceğinize güvenin, elinizdeki tüm imkanları yatırıma, üretime, istihdama, ihracata yöneltin. Böylece hem kendiniz kazanın hem de evlatlarınızın hayallerinin inşasına katkıda bulunun” diye konuştu.  Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün (dün) imzaladıkları, yarın da (bugün)resmi gazetede yayınlanacak bir Cumhurbaşkanlığı kararıyla Sanayi Sicil Belgesi sahipleri ve İhracatçı Birlikleri üyelerine yapılan döviz satımlarına muafiyet getirdiklerini belirterek, “Bir başka ifadeyle artık ihracatçılarımız döviz alırken binde birlik kambiyo vergisi ödemeyecekler. Böylece döviz spekülasyonlarını önlemek için aldığımız tedbirlerin, ihracatçılarımızı etkilemesinin de önüne geçiyoruz” dedi.

KREDİ DESTEĞİ

Erdoğan, ihracatçıları desteklemek için geçen yıl 2 milyar lira, bu yıl ise 3,1 milyar lira kaynak ayırdıklarına dikkati çekerek, Türk Eximbank’ın sermayesini 3 milyar liradan, 10 milyar liraya çıkardıklarını söyledi. 

ALTIN HARİÇ 36 MİLYAR DOLAR CARİ FAZLA VERDİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükselişin, finans sektörü gibi kimi alanlarda sıkıntıya yol açarken ihracatçılar için çok büyük imkanları beraberinde getirdiğine işaret ederek, aynı şekilde dövizdeki yükseliş sebebiyle ithalatın pahalı hale geldiğini de vurgulayarak, “Çünkü biz ithalata dayalı bir ihracatı prensip olarak kabul etmişiz. Adımlarımızı bu şekilde atıyoruz. Çözeceğiz bunu” dedi. İthalatın pahalı hale gelmesinin, pek çok ürünün içeride üretilmesi ve ihraç imkanlarının zorlanması yolunu açtığını ifade eden Erdoğan, “Nitekim nisan ayı itibariyle yıllık cari işlemler açığımız 8.6 milyar dolara kadar geriledi. Altın hariç bu rakam, 2.6 milyar dolara kadar iniyor. Altının yanında enerjiyi de çıkardığımız zaman son 12 aylık dönemde 36 milyar dolar cari fazlamız ortaya çıkıyor” dedi.

13 şirket 1 milyar dolar üzerinde ihracat yaptı 

Araştırmaya göre, ilk 1.000’de yer alan şirketlerin toplam ihracatı 2017’ye göre 10.5 milyar dolar artışla geçen yıl 102.8 milyar dolara, toplam ihracattan aldıkları pay da yüzde 61,2’ye yükseldi. İlk 1.000 firmanın ortalama çalışan sayısı 2018’de 781 olarak açıklanırken, bu firmalar 800 bine yakın istihdam sağladı. Araştırmada 1 milyar dolar ve üzeri ihracat yapan şirket sayısı bir önceki yıla kıyasla 10’dan 13’e yükseldi.

Şehit askerimiz Gabar Dağı´ndan selam yollamıştı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'BYvsEİ' hashtag'i sosyal medyayı salladı

'BYvsEİ' hashtag'i sosyal medyayı salladı

Üniversite sınavı soru kitapçıkları ve cevap anahtarı yayınlandı

Üniversite sınavı soru kitapçıkları ve cevap anahtarı yayınlandı

S. Arabistan ve ABD'den Basra Körfezi'nde gövde gösterisi

S. Arabistan ve ABD'den Basra Körfezi'nde gövde gösterisi

Türkiye'den ABD'ye S-400 tepkisi: Kabul etmemiz mümkün değil

Türkiye'den ABD'ye S-400 tepkisi: Kabul etmemiz mümkün değil

CHP'nin adayı İmamoğlu CHP'nin engel olduğu bursu vaat etti

CHP'nin adayı İmamoğlu CHP'nin engel olduğu bursu vaat etti

Seçim neden yenilendi? Binali Yıldırım anlattı

Seçim neden yenilendi? Binali Yıldırım anlattı

İmamoğlu 'basit' dedim dedi... Binali Yıldırım'dan çok çarpıcı sözler

İmamoğlu 'basit' dedim dedi... Binali Yıldırım'dan çok çarpıcı sözler

Trump'tan ilginç 'uzaylı' açıklaması: Bir defa bilgilendirme yapıldı

Trump'tan ilginç 'uzaylı' açıklaması: Bir defa bilgilendirme yapıldı
 

POPÜLER HABERLER

Binali Yıldırım: ´Biz yeniden sayılmasına itiraz etmedik´ demesi kocaman bir yalan

Binali Yıldırım: ´Biz yeniden sayılmasına itiraz etmedik´ demesi kocaman bir yalan

NATO'dan kritik E-7 açıklaması: Türkiye'yi takip edebiliriz

NATO'dan kritik E-7 açıklaması: Türkiye'yi takip edebiliriz

Polis saniyeler kala yetişti

Polis saniyeler kala yetişti

Trump'tan ilginç 'uzaylı' açıklaması: Bir defa bilgilendirme yapıldı

Trump'tan ilginç 'uzaylı' açıklaması: Bir defa bilgilendirme yapıldı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA