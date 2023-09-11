Uluslararası piyasalar temkinli başladı

Yılın geri kalanında Fed'in nasıl bir yol izleyeceğine dair belirsizlikler varlığını korurken, daha önce banka yetkililerinin de vurguladığı gibi veri odaklı hareket edilmesi bekleniyor.

ABD'de son zamanlarda açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye ilişkin güçlü sinyaller vermesinin ardından Fed'in politika faizini uzun bir süre yüksek tutabileceğine yönelik öngörüler artarken, bu hafta ülkede açıklanacak ağustos Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinden Banka'nın gelecek dönemde atacağı adımlara dair ipuçları aranacak.

Analistler, enerji sektöründe yaşanan arz kesintilerinin bu haftaki enflasyon verilerinde etkisinin görülebileceğini ifade ederek, yıllık TÜFE'nin yüzde 3,6 artmasının beklendiğini kaydetti. Temmuzda yıllık enflasyon yüzde 3,2 seviyesinde gerçekleşmişti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını bildiren analistler, Banka'nın kasım toplantısında ise 25 baz puan faiz artırma ihtimalinin yüzde 44'e çıkarak belirsizliğin arttığına işaret ettiğine dikkati çekti.

Öte yandan, Hindistan'ın ev sahipliğinde 18'incisi "Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek" ana temasıyla düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sonrası yayımlanan bildiride, iklim eylemiyle ilgili dinamik hedefler yer aldı.

G20 Zirvesi'nden sonra açıklamalarda bulunan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, istihdam piyasasına zarar vermeden enflasyonu kontrol altına alabileceklerine giderek daha fazla güvendiğini vurguladı.

Yoğun makroekonomik veri gündeminin olduğu haftaya yüzde 0,4 azalışla 104,7 seviyesinden başlayan dolar endeksi, geçen hafta yüzde 0,8 artışla yükseliş eğilimini üst üste 8 haftaya taşıyarak 2014'ten bu yana en güçlü yükseliş serisini yakaladı.

Arz kısıtlamalarının ardında geçen haftayı yüzde 1,6 artışla 90,2 dolardan tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, Kasım 2022'den bu yana en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi. Brent petrol, yeni haftaya ise yatay seyirle başladı.

Cuma günü New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,22, S&P 500 endeksi yüzde 0,16 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,09 artış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar ise yeni haftaya karışık bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında da karışık bir seyir izlenirken, bu hafta gözler ECB faiz kararı ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmaya çevrildi.

Analistler, Avrupa'da enflasyon ve resesyon ikileminin varlığını korumaya devam ettiğini belirterek, ECB'nin bu hafta gerçekleştirilecek eylül toplantısının ardından piyasalarda oynaklığın artabileceğini söyledi.

Son dönemde bölgede açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye dair karışık sinyaller verdiğini ifade eden analistler, para piyasalarında, ECB'nin yüzde 62 ihtimalle faizi sabit bırakacağının fiyatlandığını kaydetti.

Banka yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de geçen hafta devam etti. ECB Yönetim Kurulu Üyesi Klaas Knot, para piyasalarında eylül toplantısına dair fiyatlamalarda faiz artışı ihtimalinin hafife alındığını düşündüğünü aktarmıştı.

Geçen haftanın son işlem gününde, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,14, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,62, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,49 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,28 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya ise karışık bir seyirle başladı.

Asya piyasalarında karışık bir seyir öne çıktı.

Asya piyasalarında, Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda'nın "şahin" tonlu sözle yönlendirmeleri ve Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) yuana müdahalesiyle karışık bir seyir izlenirken, bölge genelinde bu hafta açıklanacak sanayi üretim verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

BoJ Başkanı Ueda, yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşılırsa merkez bankasının negatif faiz oranı politikasına son verebileceğini belirterek, olası faiz artırım sinyalini vermesinin ardından Japon yeni dolar karşısında yaklaşık yüzde 0,7 değer kazandı.

Çin tarafında ise ekonomiye ilişkin artan risk algısıyla geçen hafta değer kaybeden Çin yuanı, bugün PBoC'un müdahalesiyle dolar karşısında sert bir yükseliş sergiledi. Cuma günü yaklaşık son 16 yılın zirvesine çıkan dolar/yuan paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 1,4 altında işlem görüyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 ve olumsuz hava şartları nedeniyle cuma günü işleme kapatılıp bugün tekrar açılan Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 azalırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 artış kaydetti.

Yurt içinde, cuma günü dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,15 değer kaybıyla günü 8.325,30 puandan tamamlamasına karşın tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi. Endeks, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 8.398,44 puana taşıdı.

Cuma günü piyasalar kapandıktan sonra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken, not görünümünü 2 yıl sonra "negatif"ten "durağan"a çıkardı.

Kuruluştan yapılan açıklamada, görünümün "durağan"a revize edilmesinin, kısa vadeli makrofinansal istikrar risklerini azaltan ve ödemeler dengesi baskılarını hafifleten daha geleneksel ve tutarlı bir politika bileşimine dönüşü yansıttığı vurgulandı.

Dolar/TL, geçen haftanın son işlem gününde yatay bir seyirle 26,8448'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 26,8230 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi, işsizlik oranı ve sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'de tüketici enflasyon beklentisi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.400 ve 8.500 seviyesinin direnç, 8.300 ve 8.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, temmuz ayı cari işlemler dengesi

10.00 Türkiye, temmuz ayı işsizlik oranı

10.00 Türkiye, temmuz ayı sanayi üretimi

18.00 ABD, ağustos ayı tüketici enflasyon beklentisi