Üniversite öğrencileri İŞKUR başvurularını nerede yapacak? İŞKUR’dan üniversite öğrencilerine 2600 TL iş başvurusunda son gün ne zaman?
‘İŞKUR’dan üniversite öğrencilerine iş başvurusunda son gün ne zaman? Üniversite öğrencileri İŞKUR başvurularını nerede yapacak? İŞKUR üniversite öğrencileri için yaz işi başvurusu nasıl yapılır? Sosyal Çalışma Programı başvuru şartları nelerdir?’ sorularına üniversite öğrencileri yanıt aramaya devam ediyor. İŞKUR’un üniversite öğrencileri için ‘Hem sosyalleş hem de para kazan’ sloganıyla başlattığı projeye başvuru tarihinde 28 Haziran yani yarın son gün. Programa katılmaya hak kazanan üniversite öğrencileri her bir gün için 67,36 TL ödeme almaya hak kazanacak.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Sosyal Çalışma Programı ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Programlardan bu yaz döneminde en fazla 39 gün, öğrencilik hayatı boyunca ise toplamda 90 gün faydalanılabileceğini ifade eden Selçuk, “Kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve tanıtılması, kütüphanelerin bakımı ve düzeni, kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi alanlarında Sosyal Çalışma Programlarını düzenleyeceğiz.” dedi. İşte haberimizin detayları…
İŞKUR’un üniversite öğrencileri için ‘Hem sosyalleş hem de para kazan’ sloganıyla başlattığı müthiş proje olan Sosyal Çalışma Programı başvurusu bitmek üzere. Yaz dönemini hem çalışma hem de para kazanarak geçirmek isteyen üniversite öğrencileri, ‘İŞKUR’dan üniversite öğrencilerine iş başvurusunda son gün ne zaman? Üniversite öğrencileri İŞKUR başvurularını nerede yapacak? İŞKUR üniversite öğrencileri için yaz işi başvurusu nasıl yapılır? Sosyal Çalışma Programı başvuru şartları nelerdir?’ sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Sosyal Çalışma Programı ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. SÇP’lerin Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında, 3 ay süreyle düzenleneceğini aktaran Bakan Selçuk, program süresinin öğrencilerin tatil süresince kendilerine zaman ayırabilmeleri maksadıyla haftada 3 gün ile sınırlandırıldığını belirtti. İşte haberimizin ayrıntıları…
İŞKUR DAİMİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ!
MEMUR ALIMI İÇİN TIKLAYINIZ!
BAKAN SELÇUK: AMACIMIZ ÖĞRENCİLERİMİZİN İLERİDEKİ İŞ HAYATINA GİRİŞLERİNİ KOLAYKALŞTIRMAK
SÇP’lerin Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında, 3 ay süreyle düzenleneceğini aktaran Bakan Selçuk, program süresinin öğrencilerin tatil süresince kendilerine zaman ayırabilmeleri maksadıyla haftada 3 gün ile sınırlandırıldığını belirtti.
Bakan Selçuk ‘Temmuz ayı itibarıyla başlayacak Sosyal Çalışma Programları ile asıl maksadımız üniversite öğrencisi gençlerimizin iş hayatına girişlerinde en az teknik beceriler kadar önemli olan; takım içinde çalışma, organize olabilme, iletişim kurabilme, analitik düşünme gibi sosyal becerilerini geliştirerek mezun olduktan sonra iş hayatına girişlerini kolaylaştırmaktır. Bu programla öğrencilerimiz toplumsal faydanın yüksek olduğu hizmetlere katılarak iş tecrübesi edinmiş olacaklar’ dedi.
Programlardan bu yaz döneminde en fazla 39 gün, öğrencilik hayatı boyunca ise toplamda 90 gün faydalanılabileceğini ifade eden Selçuk, “Kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve tanıtılması, kütüphanelerin bakımı ve düzeni, kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi alanlarında Sosyal Çalışma Programlarını düzenleyeceğiz.” dedi.
ÖĞRENCİLER YAZ BOYUNCA 2500 TL KAZANMA İMKANI
Programın çalışma süresi günlük 8 saat olmak üzere 3 gün olacak. Program süresince 5 güne kadar izin hakkı kullandırılacak. Öğrencilere asgari ücret üzerinden günlük 68 lira olmak üzere aylık yaklaşık 820 lira ödeme yapılacak.
Böylece yaz boyunca çalışan öğrencilerin eline yaklaşık 2 bin 500 lira geçmiş olacak. İş imkânına kavuşan gençlerin ilk kez sigorta girişleri de yapılmış olacak.
"HEM SOSYALLEŞ HEM DE PARA KAZAN"
Üniversiteli gençlere bulundukları şehirlerde sosyal, coğrafi durumuna göre yaşlı bakımı, sosyal hizmetler, eğitmenlik, koçluk, folklor eğitmenliği gibi alanlarda iş imkânı sağlayan program ilk kez bu yıl uygulanıyor. İŞKUR'un "hem sosyalleş hem de para kazan" sloganıyla duyurduğu program her yıl haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında düzenlenecek.
OKULLARIN BULUNDUĞU İLDE ÇALIŞACAKLAR
Gençler programa üniversiteyi okudukları illerde katılacak. Sigortaları 18-25 yaş arasında başlayacak. Yine bulundukları illerde öğrencilerle ilgili açılacak kurslarda eğitmenlik yapmaları sağlanacak.
Her yıl 100 bin genç sosyal çalışma programına dâhil edilerek toplumsal konularda farkındalık yaratılacak. Gençler, çocuk evleri, huzur evleri, belediyelerin sosyal donatı alanları, halk evleri kampları, bilge evlerinde çalışabilecek.
Yine orman müdürlüklerinin fidan dikim işleri, tarım müdürlüklerinin organik tarım, yerel tohum gibi ihtiyaç duyulan alanları belirlenecek.
İŞKUR GÜNCEL AÇIK POZİSYONLAR
ALANYA-GAZİPAŞA SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
Büro İşçisi - 1 Açık Pozisyon
ÜÇHÜYÜK SULAMA BİRLİĞİ
Su Arıza İşçisi - 1 Açık Pozisyon
TÜBİTAK -ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ (UME)
Güvenlik Görevlisi (Silahlı) - 4 Açık Pozisyon
Elektrik-Elektronik Teknolojisi Teknisyeni - 1 Açık Pozisyon
Büro Memuru (Genel) - 1 Açık Pozisyon
Şoför (Yolcu Taşıma) - 1 Açık Pozisyon
ELAZIĞ VALİLİĞİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
Beden İşçisi (Genel) - 1 Açık Pozisyon
KAYACIK SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
Diğer Veznedarlar Ve İlgili Personel - 1 Açık Pozisyon
DSİ 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Sıhhi Tesisatçı - 1 Açık Pozisyon
ÇAY BEL.BŞK. PAZARAĞAÇ
Beden İşçisi (Temizlik) - 15 Açık Pozisyon
Kadro-Kontenjan Bilgileri
* Beden İşçisi (Genel) yayımlanan ilan sayısı; 9518
* Temizlik Görevlisi yayımlanan ilan sayısı; 2111,
* Turizm Ve Otelcilik Elemanı yayımlanan ilan sayısı; 4410,
* Makineci (Dikiş) yayımlanan ilan sayısı; 2699,
* Satış Danışmanı / Uzmanı yayımlanan ilan sayısı; 2632
Başvuru için yukarıdaki linke tıkladıktan sonra açılan sayfadaki arama butonuna başvuru yapacağınız kurumun adını yazmanı yeterlidir.
ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
Isıtma Ve Havalandırma Cihazı Operatörü - 1 Açık Pozisyon
Bilgisayar Teknolojisi Teknikeri - 1 Açık Pozisyon
DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI BAŞKANLIIĞI
Büro Memuru (Genel) - 2 Açık Pozisyon
SUAKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Taksi Şoförü - 1 Açık Pozisyon
Kepçe Operatörü - 2 Açık Pozisyon
GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Kurum dışı ilanlara başvurmak için genel şartlar şöyle;
- T.C Vatandaşı olmak,
- Görevini yapmaya engel bir sağlık sorununun bulunmaması,
- 18 yaşını doldurmuş olmak,
- Askerlik ile ilişiği bulunmamak,
- Kamu haklarından mahrum olmamak,
- Emekliliğe hak kazanmamış olmak ve emekliliğe başvurmamış olmak,
Yukarıda sıralanan genel şartlar dışnda her bir ilan için özel şartlarda bulunuyor o nedenle ilana başvuru yapmadan önce yayımlanan ilan kılavuzunu detaylı olarak incelemeniz gerekmektedir.
İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?
İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır.
İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır.
Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri için e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir. En az birisini girmek yeterlidir. Aksi durumda onay kodu iletilemeyeceği için üyelik aktif edilemez.
Üyelerin hesapları son işlem tarihinden itibaren 1 sene içerisinde aktif olmaz ise yani hesaba bu süre zarfında giriş yapılmaz ise üyelikler dondurulur. Bu süre özürlü ve eski hükümlü kayıtlarında iki senedir.
Üyeler tarafından 15 gün içerisinde okunmayan tüm mesajlar otomatik olarak silinmektedir.
İŞKUR'a kayıt olmak için öncelikle yazımızın başında da söylediğimiz gibi İşveren mi iş arayan kişi mi olduğunuzu belirtmeniz gerek. İkisi içinde üye olma bağlantıları aşağıdadır.
Daha sonra karşınıza çıkan üyelik sözleşmelerini kabul etmeniz ve profil bilgilerinizi ( şifre, isim soyisim vb bilgileri ) eksiksiz ve doğru olarak girmeniz gerekmektedir. Bu aşamayı kaydettikten sonra profilinizi oluşturursunuz. Bu alanda öğrenim durumunuz, özellikleriniz, eğitim durumunuz, iş aradığınız pozisyonlar vb bilgileri aşama aşama doldurur gerekirse word dosyası halinde özgeçmiş de ekleyebilirsiniz. Profil fotoğrafı eklemeniz de bu aşamada önerilir. Çünkü yapılan araştırmada profil fotoğrafı olanların iş bulma olasılıklarının daha fazla olduğu görülmüştür. Ardından İŞKUR size bir danışman atar ve işveren ile sizi ya da işçi ile sizi buluşturmak için çalışmalarını devam ettirirler.
İnternet üzerinden İŞKUR'a üye olmak istemiyorsanız, bulunduğunuz şehirdeki en yakın İŞKUR İl Müdürlüğüne eğitim durumunuzu gösterir bir belge ile kayıt için başvuruda bulunmanız da seçenekler arasındadır. Burada bulunan görevli personel size kayıt işlemleri için yardımcı olacaktır.
İŞKUR
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (kısaca İŞKUR), Türkiye'de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olup, özel hukuk hükümlerine tâbi, tüzel kişiliği haiz, idarî ve malî bakımdan özerk bir kamu kuruluşudur.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.