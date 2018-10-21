Ürdün Otokar'a 35 adetlik yeni otobüs sipariş verdi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, Otokar tarafından kullanıcı odaklı, ihtiyaç ve beklentilere uygun üretilen otobüslerin, takdir görmesinden ve aynı bölgelerden üst üste yeni sipariş almalarından dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

50 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORUZ

50 ülkeye ihraç ettikleri otobüslerle ülke ekonomisine katkı yaratmaya devam ettiklerini aktaran Görgüç, "Bu yıl başta Avrupa olmak üzere önemli ihracat anlaşmalarına imza attık. Bunlardan en büyüğü bir Türk otobüs markasının tek kalemde aldığı en büyük sipariş olan 400 adetlik Bükreş Belediyesi siparişiydi. İkinci büyük siparişimizi de Amman'dan almıştık. Amman için 100 araçlık siparişimizi geçtiğimiz dönemde teslim ettik. Şimdi, 35 adetlik yeni bir sipariş almamız; doğru ürünler ürettiğimizi ve en iyi hizmeti sağladığımızı göstermesi açısından bizim için önemli bir referans. Anlaşmanın Ammanlılar için hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.