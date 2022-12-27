Üreticilere, atık elektrikli ve elektronik eşyanın geri alımına yönelik kampanya zorunluluğu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Resmi Gazete'de dün yayımlanan "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Yönetimi Hakkında Yönetmelik" ve "Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Kısıtlanmasına İlişkin Yönetmelik" ile getirilen düzenlemelerin detaylarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, insan sağlığının ve çevrenin korunmasına katkıda bulunmak amacıyla elektrikli-elektronik eşyanın tasarımından başlayarak üretimi, piyasaya sürülmesi ve atık olarak yönetimi de dahil olmak üzere tüm süreçlerinde döngüsel ekonomi prensiplerinin uygulanmasına yönelik düzenlemeler yapıldığı belirtildi.

"Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Yönetimi Hakkında Yönetmelik" ile sürdürülebilir şekilde çevrenin korunmasının amaçlandığı ifade edilen açıklamada, yönetmelikle Türkiye'de yerleşik olmayan elektrikli ve elektronik eşya üreticilerine yetkili temsilci atama zorunluluğu getirildiği bildirildi.

Açıklamada, geri dönüşüm ve geri kazanımı kolaylaştıracak malzeme ve parçaların kullanımına yönelik düzenlemeye gidildiği, elektrikli ve elektronik eşyaların atık olduktan sonra kolayca parçalanması, ayrıştırılması, yeniden kullanıma hazırlanması ve geri kazanılması için bu eşyaların üretimi ve tasarımı sırasında üreticilere yükümlülükler verildiği kaydedildi.

- ÜRETİCİLERE ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYA İÇİN KAMPANYA ZORUNLULUĞU



Bu kapsamda üreticilere yılda en az bir defa marka, model, üretici ve muhtevasına bakılmaksızın evsel nitelikteki atık elektrikli ve elektronik eşyaları, münferiden veya dağıtıcılarla işbirliği içinde geri alma kampanyaları düzenleyerek, sosyal medyada dahil olmak üzere uygun iletişim kanallarıyla kamuoyuna duyurma zorunluluğu getirildiğine yer verilen açıklamada, mevcut yönetmelikte yer alan "aktarma merkezleri"nin de atık elektrikli elektronik eşyanın toplanması ve işleme tesislerine taşınmasının daha etkin ve çevreye uyumlu şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla "transfer noktaları" olarak yeniden düzenlendiği bildirildi.

"Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Kısıtlanmasına İlişkin Yönetmelik" ile de insan sağlığının ve çevrenin korunmasına katkıda bulunmak amacıyla elektrikli ve elektronik eşyada tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği kaydedilen açıklamada, bu kapsamda piyasaya sunulan elektrikli ve elektronik eşyalar, bunların onarımı, yeniden kullanımı, işlevlerinin güncellenmesi veya kapasitesinin artırılmasına yönelik; kabloları ve yedek parçaları dahil olmak üzere kullanımı kısıtlanan maddelere yer verildi.

