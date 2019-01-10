Üretime 20 milyar destek

Hükümet reel sektörü rahatlatacak adımlar atmaya devam ediyor. Kart borcuna taksit, 350 bin esnafa 22 milyar lira krediden sonra bir destek paketi de KOBİ’ler için açıldı. ‘KOBİ Değer Kredisi’ adını taşıyan KGF destekli paketten cirosu 25 milyon liranın altında olan 40 bine yakın işletme yararlanacak. Ekonominin çarklarını hızlandıracak kredi paketinin büyüklüğü ise 20 milyar lira olacak.

13 FİNANS KURUMU İMZALADI

İş dünyasının ‘En değerli destek’ diye tanımladığı ‘KOBİ Değer Kredisi’nin detaylarını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıkladı. Krediye imza atan 13 banka ve finans kurumu ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Bakan Albayrak’ın verdiği bilgiye göre kredinin faizi aylık 1.54 ve 6 ayı anapara ödemesiz olacak. imalatçı ve ihracatçıya azami 1 milyon, hizmet ve ticaret sektörüne ise azami 500 bin lira kredi kullandırılacak. Konuşmasına son dönemde özellikle dar gelirli, asgari ücretli, işveren, esnaf, KOBİ ve sanayiciler için çok güzel adımlar atıldığını belirterek başlayan Albayrak, peş peşe devreye alınan bu paketlerle ekonomide meydana gelen dalgalanmaların Türkiye ekonomisine ve millete, buna bağlı olarak sektörlere ve reel sektöre etkisini ortadan kaldırmaya adım adım devam ettiklerini söyledi. “Çok şükür özellikle son 3-4 ayda yaşadığımız süreç ve bunun çıktıları dengelenme sürecinin başarılı şekilde adım adım devam ettiğini gösteriyor” diyen Albayrak hedefleri, eylül, ekim, kasımdaki gelişmelere dayalı süreçlerdeki neticeleri gördükçe hayal diyenlere, farklı negatif algıyla bakanlara rağmen sağlam adımlarla ilerlediklerini söyledi.

FAİZİ YÜZDE 1.54 OLACAK

Bu başarılı performans ile sağladıkları pozitif ivmeyi toplumun tüm kesimlerine yansıttıklarını ifade eden Albayrak “Dengelenme süreci bu müjdelerle birlikte KOBİ’lerden esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza kadar kendini hissettirecek” şeklinde konuştu.

Bakan Albayrak, KOBİ Değer Kredisi’nin detayları hakkında sözlerini şöyle sürdürdü: “Tanıtımı yapılan kredi paketi ile birlikte, başta imalatçı ve ihracatçılar olmak üzere tüm sektörlerden, yıllık cirosu 25 milyon TL’nin altında olan KOBİ’lere yönelik uygun şartlarda finansman desteği başlatıyoruz. “Reel ve özel sektör yaşayacak ki, güçlü ve sağlam temel üzerine işini inşa edecek ki bankacılık sektörü de bu güçlü temel üzerine daha da güçlü yükselebilsin” diyen Albayrak, “İşte KOBİ Değer Kredisi adını verdiğimiz bu paket ile imalat ve ihracat sektöründeki işletmelere azami 1 milyon TL, diğer ticaret ve hizmet sektörlerindeki firmalara azami 500 bin TL’lik kredi verilecek. Bu da kabaca asgari 20 ila 40 bin adet işletmemize, minimum dokunacağız demektir. 6 ay anapara ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve aylık 1.54 faiz oranı ile bu kredi katılımcı bankalarımız tarafından kullandırılacak. Toplamda 20 milyar TL’lik bu paketin tüm KOBİ’lerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.