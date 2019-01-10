Üretime 20 milyar destek
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak üretim çarklarını hızlandıracak yeni destek paketini açıkladı. KOBİ’lere 6 ayı geri ödemesiz, 1.54 oranla 20 milyar TL kredi verilecek.
Hükümet reel sektörü rahatlatacak adımlar atmaya devam ediyor. Kart borcuna taksit, 350 bin esnafa 22 milyar lira krediden sonra bir destek paketi de KOBİ’ler için açıldı. ‘KOBİ Değer Kredisi’ adını taşıyan KGF destekli paketten cirosu 25 milyon liranın altında olan 40 bine yakın işletme yararlanacak. Ekonominin çarklarını hızlandıracak kredi paketinin büyüklüğü ise 20 milyar lira olacak.
13 FİNANS KURUMU İMZALADI
İş dünyasının ‘En değerli destek’ diye tanımladığı ‘KOBİ Değer Kredisi’nin detaylarını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıkladı. Krediye imza atan 13 banka ve finans kurumu ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Bakan Albayrak’ın verdiği bilgiye göre kredinin faizi aylık 1.54 ve 6 ayı anapara ödemesiz olacak. imalatçı ve ihracatçıya azami 1 milyon, hizmet ve ticaret sektörüne ise azami 500 bin lira kredi kullandırılacak. Konuşmasına son dönemde özellikle dar gelirli, asgari ücretli, işveren, esnaf, KOBİ ve sanayiciler için çok güzel adımlar atıldığını belirterek başlayan Albayrak, peş peşe devreye alınan bu paketlerle ekonomide meydana gelen dalgalanmaların Türkiye ekonomisine ve millete, buna bağlı olarak sektörlere ve reel sektöre etkisini ortadan kaldırmaya adım adım devam ettiklerini söyledi. “Çok şükür özellikle son 3-4 ayda yaşadığımız süreç ve bunun çıktıları dengelenme sürecinin başarılı şekilde adım adım devam ettiğini gösteriyor” diyen Albayrak hedefleri, eylül, ekim, kasımdaki gelişmelere dayalı süreçlerdeki neticeleri gördükçe hayal diyenlere, farklı negatif algıyla bakanlara rağmen sağlam adımlarla ilerlediklerini söyledi.
FAİZİ YÜZDE 1.54 OLACAK
Bu başarılı performans ile sağladıkları pozitif ivmeyi toplumun tüm kesimlerine yansıttıklarını ifade eden Albayrak “Dengelenme süreci bu müjdelerle birlikte KOBİ’lerden esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza kadar kendini hissettirecek” şeklinde konuştu.
Bakan Albayrak, KOBİ Değer Kredisi’nin detayları hakkında sözlerini şöyle sürdürdü: “Tanıtımı yapılan kredi paketi ile birlikte, başta imalatçı ve ihracatçılar olmak üzere tüm sektörlerden, yıllık cirosu 25 milyon TL’nin altında olan KOBİ’lere yönelik uygun şartlarda finansman desteği başlatıyoruz. “Reel ve özel sektör yaşayacak ki, güçlü ve sağlam temel üzerine işini inşa edecek ki bankacılık sektörü de bu güçlü temel üzerine daha da güçlü yükselebilsin” diyen Albayrak, “İşte KOBİ Değer Kredisi adını verdiğimiz bu paket ile imalat ve ihracat sektöründeki işletmelere azami 1 milyon TL, diğer ticaret ve hizmet sektörlerindeki firmalara azami 500 bin TL’lik kredi verilecek. Bu da kabaca asgari 20 ila 40 bin adet işletmemize, minimum dokunacağız demektir. 6 ay anapara ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve aylık 1.54 faiz oranı ile bu kredi katılımcı bankalarımız tarafından kullandırılacak. Toplamda 20 milyar TL’lik bu paketin tüm KOBİ’lerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.
Gerekli görürsek her türlü tedbiri alırız
Albayrak, gerekli gördükleri takdirde daha tedbirli, daha güçlü adımlar için gerekli aksiyonları alacaklarını vurguladı. Albayrak “Kimsenin şüphesi olmasın, politikalarımızın başına, bankacılık ve reel sektörümüzün şoklardan etkilenmemesi için gerekli güçlü altyapıyı tesis etmeyi hedef olarak koyduk” dedi.
Herkes ekonomist herkes teknik direktör
Albayrak, bu yılın hedeflerine dair attıkları kararlı adımların ortada olduğunu dile getirerek, bütün bu adımların bütçeye olumsuz bir etkisinin olmadığını söyledi. Albayrak “Dezenformasyon, şu, bu... Her tarafta bir şey konuşuluyor. Herkes konuşuyor, herkes biliyor, bir futbol, diğeri ekonomi... Herkes anlıyor. 81 milyon teknik direktör ve ekonomist” dedi.
İş dünyası: ‘En değerli’ desteği gördük
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: KOBİ Değer Kredisi, finansman sıkıntısı yaşayan KOBİ’lerimiz için önemli bir müjde olmuş, reel sektörümüzün moralini artırmıştır. Hükümetimizin bu desteği sayesinde krediye ulaşma imkânı artacak, ekonomik aktivite canlanacak, istihdam, üretim ve ihracat bundan olumlu etkilenecektir. Firmalarımızı bu kritik dönemde yalnız bırakmadıklarını gösteren hükümete teşekkür ediyoruz.
Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran: Türkiye’de firmaların yaklaşık yüzde 95’ini oluşturan KOBİ’lerimiz istihdamın yüzde 65-70’ini sağlıyor. KOBİ’lerin finansman ihtiyacının karşılanması, istihdam, üretim ve yatırım konularında itici güç olacaktır. 6 ay geri ödemesiz ve aylık yüzde 1.54 faiz oranıyla verilecek kredi KOBİ’lerin faaliyetlerini artıracak, bu da bir anlamda ekonominin kan dolaşımını hızlandıracaktır.
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç: Reel sektörün kaynak bakımından rahatlatılması ve teminatsız finansman, bugün en ‘değerli’ destektir. Kredi, üretim tezgahlarının işlemesi ve ihracatın topyekün bir hamleye dönüşmesi bakımından çok önemli. Kredi tutarı da gayet tatmin edici. Bir imalatçı KOBİ, 1 milyon lira kredi alabiliyor. Bununla makinelerini yenileyebilir, ham madde alabilir, stoklarını tamamlayabilir.
İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan: Destek paketi, ekonomi için tam bir can suyu olacak. Gerek üretim gerek istihdam hayatımıza ve de ihracatımıza değerli bir katkının oluşacağını ümit ediyoruz. Ekonomide moral değerleri yükseltmek adına yeni yıla pozitif bir başlangıç oluşturacaktır. Paketin, yılın başında açıklanmış olması, ekonomide moral değerleri yükseltmek adına yeni yıla pozitif bir başlangıç oluşturacak.
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle: KOBİ Değer Kredisi’ni can suyu ya da nefes kredilerinin de ötesinde, doğrudan doğruya ekonominin dengelenme sürecinin yeni bir aşamaya geçmesinin işareti olarak değerlendiriyorum. Kredi kartlarına taksit ve esnafa verilen desteğin üstünden 24 saat geçmeden ekonominin kılcal damarlarını oluşturan KOBİ’ler için açıklanan destek paketi memnuniyet vericidir. Paketin ihracatçı ve imalatçıya yönelik olması bize ekonominin doğru okunduğunu ortaya koyuyor.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken: 13 bankanın katılımıyla yıllık cirosu 25 milyon liranın altındaki işletmelere yönelik verilecek kredi destek paketi esnafımıza nefes aldıracak. Bu destek paketini ekonomimiz ve tüm piyasalar için önemli bir adım olarak nitelendiriyoruz.
Aydın: Yapılandırılan kredi 118 milyar lira
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın, kasım ayı itibarıyla bankaların yapılandırdığı kredilerin miktarının 118 milyar lira olduğunu söyledi. KOBİ Değer Kredisi Tanıtım Toplantısı’nda konuşan Aydın 2018 sonu itibariyle bilanço büyüklünün 4 trilyon TL’ye yaklaştığını belirterek, bilanço büyüklüğünün milli gelir oranının yüzde 100’ün üzerinde seyrettiğini kaydetti. Aydın “Bilanço içinde krediler 2.5 trilyon TL ile yüzde 62 oranında pay almaktadır. Bu oran çok sayıda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeden daha yüksektir. Kredilerin milli gelire oranı göz önüne alındığında kredileri daha fazla artırmak için bilançomuzu büyütmek gayretimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.
TARIMA 3 MÜJDE
Üreticiye 3 müjde geldi. Tarım Bakanı Pakdemirli, buzağı destek ödemelerinin bugün yapılacağını, küçükbaş ve büyükbaş küpe bedellerinin artık devlet tarafından karşılanacağını ve tarım ilacında yüzde 15 indirime gidileceğini açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlık olarak tarım sektörüne yönelik yeni desteklerini açıkladı. Pakdemirli, hayvan küpe bedellerinin artık bakanlık tarafından karşılanacağını söyledi. Buzağı destek ödemesinde bugün yapılacağını belirten Pakdemirli ayrıca ilaç üreticilerinin de indirime gideceğini söyledi. Pakdemirli, buzağı desteklemesi ödeme takvimini netleştirdiklerini aktararak, “Birinci grupta, T.C. kimlik numarasının son hanesi 4-6-8 olan, 263 bin 519 yetiştiricimizin 320 milyon lira tutarındaki desteklemesini 11 Ocak Cuma günü saat 18.00 itibarıyla ödüyoruz. İkinci grupta ise T.C. kimlik numarasının son hanesi 0-2 olan, 174 bin 765 yetiştiricimizin, 202 milyon lira tutarındaki desteklemesini 18 Ocak Cuma günü saat 18.00 itibarıyla ödeyeceğiz. Toplamda 438 bin 284 yetiştiricimize 522 milyon lira buzağı desteklemesi ödemesi yapmış olacağız” dedi.
İLACA İNDİRİM
Küçükbaş ve büyükbaş küpe bedelini de artık bakanlık olarak karşılayacaklarına dikkati çeken Pakdemirli, “Tarım ilaçları sanayicileri ve üreticileri ile yapılan toplantı sonucunda, sanayicilerimiz önümüzdeki dönemde tarım ilaçlarında yüzde 15 indirime gidecek” değerlendirmesinde bulundu. İlleri tek tek dolaşarak çiftçilerle kucaklaştığına işaret eden Pakdemirli, “Onların yol göstericiliğinde, politikalarımızı hep birlikte belirliyoruz. 6 aylık bakanlığım sürecinde 40’ın üzerinde ile gittim. ‘Danışmanlara gitmeyeceğim, en iyi danışman çiftçimiz, köylümüz’ dedim” dedi.
ELEKTRİKLİ TRAKTÖR
Pakdemirli, tarımsal mekanizasyon gibi alanlarda geleceğin yakalanacağına işaret ederek, “Elektrikli traktörün Ar-Ge çalışmalarına da başladık. İnşalllah mart ayında Sayın Cumhurbaşkanımızı bindireceğiz. İnşallah bu konudaki çalışmalarımız da yakın gelecekte sonuç vermiş olacak. Elektrikli traktör noktasında bir yeniliğe imza atmamız bile, tarımda verimlilik noktasında ciddi mesafeler almamıza vesile olabilir” diye konuştu.
Çiftçiye 2 milyar destek sağlanacak
Yeraltı Barajları Eylem Planı’nı yakında açıklayacaklarını belirten Pakdemirli, “Yapılacak yer altı barajları ile buharlaşmanın önüne geçmemiz mümkün. Ayrıca bu işe fazla para harcamadan ufak yer altı bentleriyle önemli miktarda suyu tutabiliyorsunuz. Böylelikle barajlarla ilgili yaşanan istimlak, yeniden yerleşim ve ÇED gibi problemler de yer altı barajlarına yapılacak yatırımlarla bir nebze ortadan kalkacaktır” dedi. Pakdemirli, ocak ayında çiftçilere toplam 2 milyar 35 milyon liralık destek sağlanacağını söyledi.
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