Üretimi 3 katına çıkarılacak... Türkiye'den dev yatırım: Tam 1,7 milyar dolar!

AA 9 Ekim 2021 Cumartesi 19:55 - Güncelleme: 9 Ekim 2021 Cumartesi 23:36

Rönesans Holding'den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından temeli atılan ve Ceyhan Endüstri Bölgesi'ndeki 62 hektar alanda faaliyet gösterecek tesis, yaklaşık 1,7 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilecek.

Yakıt ihtiyacını kendi ürettiği hidrojeni kullanarak karşılayacak olan tesis, elektrik ihtiyacının çok büyük bir bölümünü de Rönesans'ın hidroelektrik santrallerinden tedarik edecek ve toplam enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 80'ini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanmış olacak.

Türkiye'nin bu alandaki en büyük yatırımı olacak olan tesiste, ülkenin yıllık polipropilen üretim kapasitesinin 3 kat artırılması ve toplam ithalatın yüzde 20'sinin ikame edilmesi hedefleniyor.

Toplam üretim kapasitesi yıllık 450 bin ton olacak olan ve 2025 yılında faaliyete geçmesi beklenen Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi'nin, Türkiye'nin dış ticaret dengesine yıllık 250 milyon dolar seviyesinde net pozitif katkı sağlanması amaçlanıyor.

- Proje güçlü iş birliğinin örneği olacak

Ana ortakları arasında Cezayir'in milli enerji şirketi Sonatrach yer aldığı projede, en güncel teknoloji altyapısı kullanılacak. Sonatrach, 2040 yılına kadar yıllık yaklaşık 550 bin ton hammadde sağlayacak.

ABD'li UOP Honeywell ve Hollandalı LyondellBasell, projenin teknoloji altyapısının lisansörleri olacak. Yapım sürecinde mühendislik çözümlerinin geliştirilmesi, tedarik ve inşaat faaliyetlerinin yürütülmesi ise Rönesans ve İspanya'nın mühendislik şirketi Tecnicas Reunidas ortaklığıyla gerçekleştirilecek.

Ürünlerin Türkiye pazarındaki tüm firmalara dağıtımının etkin şekilde sağlanması için de Belçika merkezli, 55 ülkede 50 bin müşteriye ulaşan Ravago ile iş birliği yapılacak. İnşaat ve işletme döneminde, operasyon ve bakım hizmetlerinin yönetimi ve sürdürülebilir üretimin sağlanması için ise 27 ülkede petrokimya tesislerine hizmet sunan Fransız SPIE şirketi ile çalışılacak.

Polipropilen üretim tesisinin yanı sıra, bölgenin sıvı yük depolama ve terminal hizmetlerinin verimli şekilde sağlanması için Norveç'in köklü kuruluşlarından Stolt-Nielsen grubu ile ortak yatırım yapılacak.

Öte yandan, yaklaşık 1300 hektar alana kurulacak Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi de Türkiye'nin önemli limanlarına ve petrokimya hammadde talebinin en yoğun olduğu bölgelere yakınlığı ile maliyet ve zaman yönetimi açısından çok avantajlı bir konumda olacak.