Uzay Ajansı’nın merkezi Ankara’da olacak

TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi’nde düzenlenen Türkiye Uzay Ajansı Çalıştayı Programı’nın kapanış oturumunda konuşan Varank, milli uzay programı çalıştayında gün boyu ortaya konan farklı fikir ve önerilerin, gelecek dönem yol haritasını şekillendirmede önemli bir rol oynayacağını belirtti.

İLK GÜNDEME ALDIK

Varank “Biliyorsunuz Türkiye Uzay Ajansı’nın kurulması yirmi yılı aşkın süredir konuşulan bir husus. Bayrağında ay yıldız olan bir ülke için aslında ne kadar geç kalınmış değil mi? Dolayısıyla, bakanlığa gelir gelmez bu konu ilk gündem maddelerimizden biri oldu. Kısa sürede hazırlıklarımızı tamamladık, tüm tarafların mutabakatını alarak ajansımızı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurduk” diye konuştu.

Bakan Varank, Bakanlığın ilgili kurumu olan Türkiye Uzay Ajansı’nın merkezinin Ankara’da olacağını aktararak, hukuki hazırlıkları tamamladıktan sonra teşkilatı hızla kurmayı planladıklarını kaydetti. Ajansın, Türkiye’yi uluslararası arenada temsil edeceğine dikkati çeken Varank, yurt içi eşgüdüm ve yönetişim görevinin de çok önem verdikleri bir konu olduğunu vurguladı. Varank, dağınık halde olan uzay ve uydu teknolojileri faaliyetlerinin artık tek elden koordine edileceğini, böylelikle farklı kurumların benzer projelere kaynak ayırmasının önüne geçileceğini anlattı. “Uzay teknolojilerine ilişkin projelerde rol oynayan, enstitülerimiz, üniversitelerimiz, firmalarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, kamu idarelerimiz, yani tüm paydaşlarımızla Türkiye Uzay Ajansı güçlü bir yönetişim modeli içinde çalışacaklar” diyen Bakan Varank, şunları kaydetti: “Fırlatma teknolojilerinden yer istasyonlarına, elektronik istihbarat uydularından küresel konumlama uydularına milli teknoloji hamlemizin stratejik adımlarına ajansımız öncülük edecek. Şu an devam eden Türksat 6A haberleşme uydu projesi, metre altı çözünürlüğe sahip imece uydusu ve Milli Yer İstasyonu Geliştirme Projesi (MİYEG) yer istasyonu gibi stratejik projeler ajansın desteğinde daha etkin ilerleyecek.”

LOGO İÇİN ÖZEL ÇALIŞMA

Varank, “Buradan bir de çağrı yapmak istiyorum; İnşallah Milli Uzay Ajansı’mızın logosunu tüm Türkiye’ye çağrı açarak, tüm Türkiye’nin katkısıyla tasarlamak istiyoruz. O alanda da sizlerden katkılarınızı bekliyoruz” dedi.