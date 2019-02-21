10°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3132
  • 6,0435
  • 228.038
  • 102.682
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

VakıfBank, konut, taşıt ve bireysel ihtiyaç kredi faiz oranlarında indirime gitti

Vakıfbank, konut, taşıt ve bireysel ihtiyaç kredi faiz oranlarında indirime gittiğini duyurdu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre banka borç yapılandırma ve KOBİ'lere destek kredilerinin ardından konut, taşıt ve bireysel ihtiyaç kredi faiz oranlarında da indirim yaptı.

Banka, 1,5 milyon TL'ye kadar olan konut kredilerinde aylık faiz oranını yüzde 1,63'ten yüzde 1,49'a indirdi. İkinci el ve sıfır araçlarda, taşıt kredilerinde de indirime giden banka, yüzde 1,72 olan aylık faiz oranını yüzde 1,55'e çekti.

VakıfBank'ta indirim öncesinde aylık yüzde 1,77'den başlayan bireysel ihtiyaç kredisi faiz oranı ise yapılan değişiklik sonrasında yüzde 1,59'dan başlayan oranlara indirildi.

Böylelikle 10 yıl vade ile 100 bin konut kredi kullanacak olan VakıfBank müşterisi bu indirimle 13 bin 120 TL avantaj yakalarken, aynı miktarda 48 ay vade ile taşıt kredisi kullanan müşterinin avantajı 6 bin 469 TL oldu. VakıfBank’tan 36 ay vade ve 10 bin TL tutarında bireysel ihtiyaç kredisi kullanacak müşteriler ise gerçekleştirilen faiz indirimiyle 490 TL kar edecek.

VakıfBank, kısa bir süre önce de KOBİ'lere sunduğu özel kredi paketleriyle faiz oranlarında indirime gitmişti.

 

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal TBMM´de yemin etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Albayrak'tan 'yeni KDV düzenlemesi' açıklaması

Bakan Albayrak'tan 'yeni KDV düzenlemesi' açıklaması

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal TBMM'de yemin etti

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal TBMM'de yemin etti

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

Vatandaşa 'kredi faiz oranlarında indirim' müjdesi

Vatandaşa 'kredi faiz oranlarında indirim' müjdesi

'Türkiye'deki önemli teröristbaşlarının tamamı bitti'

'Türkiye'deki önemli teröristbaşlarının tamamı bitti'

Sular ısınıyor! Füzesavar gemisi Karadeniz'e girdi

Sular ısınıyor! Füzesavar gemisi Karadeniz'e girdi

CHP'nin politikasını eleştirdi diye partiden ihraç edildi

CHP'nin politikasını eleştirdi diye partiden ihraç edildi

Korkutan açıklama: Nükleer silahlara başvurabiliriz

Korkutan açıklama: Nükleer silahlara başvurabiliriz
 

POPÜLER HABERLER

Uçak gemilerini imha edebilen nükleer torpido bu bahar suya indirilecek

Uçak gemilerini imha edebilen nükleer torpido bu bahar suya indirilecek

TSK'dan gövde gösterisi, bir ilk yaşandı

TSK'dan gövde gösterisi, bir ilk yaşandı

Gebze-Halkalı arasını 115 dakikaya düşecek

Gebze-Halkalı arasını 115 dakikaya düşecek

15 Temmuz Şehitler Köprüsü hayran bıraktı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü hayran bıraktı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA