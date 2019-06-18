Vatandaş döviz hesaplarını TL’ye dönüştürüyor

Kamu bankalarının, parasını döviz mevduatında tutan vatandaşların tasarruflarını TL’de değerlendirmelerini teşvik etmek için çıkardığı enflasyona endeksli mevduat yoğun ilgi görüyor. Uygulamayı 22 Nisan’da devreye alan Ziraat Bankası’nda bugüne kadar 15 milyar lira TL’ye çevrilirken VakıfBank’taki döviz mevduatının da yüzde 26’sı TÜFE’ye dayalı mevduata dönüştü. Mayıs sonunda yapılan genel kurulda Vakıfbank’ta Genel Müdürlük koltuğuna oturan Abdi Serdar Üstünsalih basınla düzenlediği sohbet toplantısında parasını döviz mevduatında tutan vatandaşın TL’ye dönmeye başladığını söyledi.

VADELER UZUYOR

Üstünsalih 2 Mayıs’ta başladıkları uygulamayla ilgili “Son 15 gündür yoğun ilgi görüyoruz. Rakamlarımız katlanarak büyüyor. Enflasyona endeksli mevduatta, özellikle temdit edilen hesapların yeniden mevduata dönüşü bizim için çok sevindirici bir olay. En sevindirici olanı ise vade yapısı değişiyor. Yani bugün ortalama 32-34 gün olan vade yapısı 90 gün ve üzerine çıkıyor. Türkiye ekonomisi için çok olumlu bir gelişme. Enflasyona endeksli mevduat hesaplarına dönüş oranı şu anda yüzde 26 seviyelerinde” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından KOBİ’lere dönük açıklanan İVME Finansman Destek Paketi’ne yer aldıklarını da hatırlatan Üstünsalih “Ciddi anlamda talep var. İVME Paketi üretimin katma değerini artıracak, iş dünyasına önemli bir destek olacak” dedi. Üstünsalih “Müşterilerimizin müthiş bir kredi iştahı var. Gelen firmalar ya işletme kredisi ihtiyacı duyuyor ya yatırım kredisi ihtiyacı duyuyor” diye konuştu.

MAKİNE YATIRIMI ARTTI

Üstünsalih kredi kullanımının hangi sektörlerde olduğuna ilişkin soruyu ise “Bir dönem bütün finansman araçları tekstil ve inşaat sektörüne doğru yönelmişti. Şimdi de makine üreticileri ve hammadde üreticileri gibi katma değerli sektörler revaçta” yanıtını verdi.

“VakıfBank olarak Türkiye bilançosuna çalışmak gibi bir sorumluluğumuz var” diyen Üstünsalih şunları söyledi: “Biz özellikle son dönemde çıkan destek paketleri ile birlikte kredi kullandırımına hız verdik. Sektörden o konuda ayrışıyoruz. Yoğun bir şekilde kredi taleplerini yerine getiriyoruz. Özellikle imalat sanayine, ham madde sanayine, ithal ikamesi yapanlara bütün gücümüzle destek olmaya çalışıyoruz.”