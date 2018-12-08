VDMK’lar kapışıldı
Dört banka bugüne kadarki en büyük VDMK ihracına imza attı. 3 milyarın üzerindeki satışa 2.5 kat talep geldi. Böylece bankalar ellerindeki konut kredilerini nakte çevirerek önemli bir kaynak elde etti.
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.’nin kurucusu olduğu Varlık Finansmanı Fonu (Fon) tarafından nitelikli yatırımcılara yönelik olarak gerçekleştirilen Türkiye’nin en büyük varlığa dayalı menkul kıymet (VDMK) ihracı dün başarı ile tamamlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın makamından yapılan açıklamaya göre Aktif Yatırım Bankası, Garanti Yatırım, Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ile Ziraat Yatırım tarafından sonuçlandırılan ihraca 118 farklı yatırımcıdan toplam 2.43 kat talep geldi. Türk sermaye piyasaları için birçok ilki temsil eden ihraca talep ağırlıklı olarak bankalar, emeklilik yatırım fonları, yatırım kuruluşları ve sigorta şirketlerinden gelirken kaynak kuruluş olan 4 banka, ihraç büyüklüğü olan 3.15 milyar lira likidite sağladı. Böylece bankalar hem ellerindeki 3 milyarlık konut kredisini nakte çevirdi hem de bu kredileri sermaye piyasası ürünü haline getirdi. Konut kredilerini ihraç eden dört Türk bankasının finansal piyasalara soluk getirecek bu hamlesi devrim olarak nitelendiriliyor.
BEŞ YIL VADELİ
Açıklamada “Toplam 3.15 milyar lira nominal değerli, 5 yıl vadeli, 3 ayda bir sabit kupon ödemeli VDMK’ların tamamı 4-6 Aralık 2018 tarihlerindeki talep toplanmasından sonra 7 Aralık 2018 tarihinde satılarak yatırımcıların hesaplarına aktarıldı. Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank ve Garanti Bankası’nın yüksek kaliteli varlıklardan teminat havuzu oluşturup ihraç ettiği ipotek teminatlı menkul kıymetlere (İTMK) yatırım yapacak olan Fon’un VDMK yatırımcılarına yapacağı ödemeler bu İTMK’ların sağlayacağı nakit akışlarından sağlanacaktır” denildi.
632 BİN KONUT
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç hafta içinde yaptığı açıklamada VDMK ihracının uluslararası sermaye piyasalarında yoğun olarak kullanılan menkul kıymetleştirme faaliyetlerinin Türkiye’de de yaygınlaşması için önemli bir adım olduğunu söylemişti. İş Portföy Genel Müdürü Tevfik Eraslan ise 4 bankanın ipotekli 632 bin konut kredisinden oluşan VDMK ihracı yapılan kredi havazunda ortalama kredi büyüklüğünün 80 bin TL olduğunu belirtmişti.
Borsa’da işlem görecek
Bakanlıktan yaılan açıklamada ihraç edilen VDMK’ların, JCR Eurasia Rating tarafından ‘yüksek düzeyde yatırım yapılabilir’ kategoride değerlendirildiği ve uzun vadeli ulusal notunun “AAA (Trk)” olarak belirlendiği ifade edilerek, “İhraç edilen ürünün yapısı, kamu-özel sektörün bu ihraçta göstermiş olduğu iş birliği ve bu büyüklükteki bir ihracın başarısı sermaye piyasalarında dönüm noktası olarak kabul edilebilecektir. Türk finans dünyasında yakalanmış olan bu motivasyonla yurt içinde ve yurt dışında hem nitelikli yatırımcıya satış hem de halka arzlarla sermaye piyasalarına derinlik kazandırma çalışmaları devam ettirilecektir. VDMK’lar Borsa İstanbul’a kote olacaktır” denildi.
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