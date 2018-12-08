VDMK’lar kapışıldı

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.’nin kurucusu olduğu Varlık Finansmanı Fonu (Fon) tarafından nitelikli yatırımcılara yönelik olarak gerçekleştirilen Türkiye’nin en büyük varlığa dayalı menkul kıymet (VDMK) ihracı dün başarı ile tamamlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın makamından yapılan açıklamaya göre Aktif Yatırım Bankası, Garanti Yatırım, Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ile Ziraat Yatırım tarafından sonuçlandırılan ihraca 118 farklı yatırımcıdan toplam 2.43 kat talep geldi. Türk sermaye piyasaları için birçok ilki temsil eden ihraca talep ağırlıklı olarak bankalar, emeklilik yatırım fonları, yatırım kuruluşları ve sigorta şirketlerinden gelirken kaynak kuruluş olan 4 banka, ihraç büyüklüğü olan 3.15 milyar lira likidite sağladı. Böylece bankalar hem ellerindeki 3 milyarlık konut kredisini nakte çevirdi hem de bu kredileri sermaye piyasası ürünü haline getirdi. Konut kredilerini ihraç eden dört Türk bankasının finansal piyasalara soluk getirecek bu hamlesi devrim olarak nitelendiriliyor.

BEŞ YIL VADELİ

Açıklamada “Toplam 3.15 milyar lira nominal değerli, 5 yıl vadeli, 3 ayda bir sabit kupon ödemeli VDMK’ların tamamı 4-6 Aralık 2018 tarihlerindeki talep toplanmasından sonra 7 Aralık 2018 tarihinde satılarak yatırımcıların hesaplarına aktarıldı. Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank ve Garanti Bankası’nın yüksek kaliteli varlıklardan teminat havuzu oluşturup ihraç ettiği ipotek teminatlı menkul kıymetlere (İTMK) yatırım yapacak olan Fon’un VDMK yatırımcılarına yapacağı ödemeler bu İTMK’ların sağlayacağı nakit akışlarından sağlanacaktır” denildi.

632 BİN KONUT

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç hafta içinde yaptığı açıklamada VDMK ihracının uluslararası sermaye piyasalarında yoğun olarak kullanılan menkul kıymetleştirme faaliyetlerinin Türkiye’de de yaygınlaşması için önemli bir adım olduğunu söylemişti. İş Portföy Genel Müdürü Tevfik Eraslan ise 4 bankanın ipotekli 632 bin konut kredisinden oluşan VDMK ihracı yapılan kredi havazunda ortalama kredi büyüklüğünün 80 bin TL olduğunu belirtmişti.