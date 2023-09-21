Venezuela'da ''Türk İhraç Ürünleri Fuarı'' açıldı

Başkent Karakas'ta 20-24 Eylül'de düzenlenen fuarın açılışına, Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez ve Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Aydan Karamanoğlu katıldı.

Karakas Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığının desteğiyle ilk kez böyle bir fuarın düzenlendiği belirtildi.



İki ülke arasındaki ticaret hacminin 1 milyar doları aştığı, hedefin ise 3 milyar dolar olduğu bildirilen açıklamada, fuarın iki ülkenin ikili ticaretine katkı sağlayacağı ve ürün çeşitliliğini artıracağı kaydedildi.



Fuar kapsamında, 32 Türk firmasının Venezuelalı iş insanlarıyla bir araya geleceği ifade edilen açıklamada, fuarın gıdadan kozmetiğe, kişisel bakımdan inşaat malzemelerine kadar Türk ihraç ürünlerinin tanıtımına imkan sağlayacağı belirtildi.

Dönemin Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla Ocak 2023'te Türkiye-Venezuela İş Forumu düzenlenmiş, 21 sektörden 60'ı aşkın firmanın katılımıyla Venezuelalı iş insanlarıyla 1300 dolayında B2B görüşmeleri gerçekleştirilmişti.

